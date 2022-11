Zurück auf dem Boden: «Goodbye Deutschland!» bleibt schwach

Quotennews

Ganz kurz dürfte es bei VOX Hoffnung für «Goodbye Deutschland!» gegeben haben - jetzt ist das Format zurück auf dem endgültigen Boden der Tatsachen.

Die VOX-Showgenießt zweifelsohne einen gewissen Kult-Status. Das täuscht jedoch nicht darüber hinweg, dass die Zahlen der letzten Wochen und Monaten schlichtweg ungenügend sind, dabei gab es kurz Hoffnung für Sender und Format. Die Geschichte beginnt grundsätzlich bereits am 12. August, damals lief «Goodbye Deutschland!» vor schwachen 0,54 Millionen Zuschauern und somit schlimmen 2,6 Prozent des TV-Marktes. In der Folgewoche lief es mit 0,63 Millionen und 2,8 Prozent nicht wirklich besser. Doch ein gewisser positiver Trend zeichnete sich ab, in Woche drei, am 26. August, schalteten bessere 0,73 Millionen ein, der Marktanteil war mit 3,3 Prozent schon beinah in Ordnung.Doch dann war erstmal Pause angesagt, erst am 16. September kehrte die Show zurück, plötzlich mit Erfolg. 0,98 Millionen Zuschauer, 3,8 Prozent Marktanteil und mit 0,41 Millionen Umworbenen und hier 7,3 Prozent schon quasi ein guter Abend stand zu Buche, doch so recht halten wollte der Trend nicht. Die Folgewoche lief vor 0,74 Millionen Zuschauern dennoch ordentlich ab. Danach wieder einige Wochen Pause. Wieder war das Comeback jedoch stark, denn am 21. Oktober verbuchte VOX abermals ordentliche 0,82 Millionen Zuschauer, der Marktanteil von 3,2 Prozent ist weiter eher mies, doch mit 0,39 Millionen Werberelevanten und 7,0 Prozent Marktanteil war zumindest die Zielgruppe nicht komplett verloren. Diesmal konnte die Folgewoche sogar mithalten, denn die Zahlen der Gesamtreichweite wurden exakt wiederholtDie Zeit war also reif dafür, nicht wieder direkt zu pausieren - offensichtlich keine gute Entscheidung von VOX . Denn die gestrige Ausstrahlung rutschte auf den harten Boden der Tatsachen zurück. Mit 0,67 Millionen Zuschauern fällt «Goodbye Deutschland! Die Auswanderer» zurück auf 2,5 Prozent am TV-Markt, die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen fällt auf 0,27 Millionen Umworbene und daher schwache 4,7 Prozent. Ergo: Ein schlechter Abend in einer Abfolge von sowieso bereits nicht guten Abenden. Wie lange geht das so noch weiter?