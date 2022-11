Comedy Central setzt auf Jeff Dunham

US-Fernsehen

Der Comedy-Sender hat sich das einstündige Special das Komikers geschnappt.

Comedian Jeff Dunham kehrt mit einem neuen einstündigen Special zu Comedy Central zurück, das am Thanksgiving-Wochenende in diesem Monat ausgestrahlt wird. Der Bauchredner und seine Figuren stehen hinter, das am Freitag, den 25. November um 20.00 Uhr ET auf dem Sender ausgestrahlt wird.«Me the People» ist Dunhams elftes Stand-up-Special und wurde im Warner Theatre in Washington, D.C., aufgezeichnet. Laut Comedy Central gibt es in dem Special eine neue Figur ("Url" – auf den Pressefotos mit Mütze und Luftkissen zu sehen), zusätzlich zu seinen bekannten Puppen wie Walter. "Dunham setzt sich mit der Zeit auseinander, die wir unseren Geräten widmen, mit den lächerlichen Dingen, für die wir Geld ausgeben, und mit der Cancel-Culture in der Comedy", heißt es in der Ankündigung.Dunhams «Completely Unrehearsed Last Minute Pandemic Holiday Special» im Jahr 2020 wurde innerhalb von fünf Tagen mehr als vier Millionen Mal gesehen, so der Sender.