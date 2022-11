Satirikerin Whitney Cummings geht zu OnlyFans

Vermischtes

Dort wird sie aber keine erotischen Bilder von sich verkaufen, sondern exklusiven Zugang zu „Dirty Jokes“ bieten.

Kann die Abonnement-Website für Kreative auch ein Ort für ausgefallene NSFW-Comedy werden? Die Komikerin, Schauspielerin und Podcasterin Whitney Cummings tritt OnlyFans bei und produziert im Rahmen eines Pakts mit dem Unternehmen eine neue Originalshow: die «Unfiltered Original Roast Series», die exklusiv auf OFTV, der kostenlosen Streaming-Plattform und App von OnlyFans, verfügbar sein wird. Cummings selbst wird der erste Roastee für die unzensierte Serie sein.Cummings wird keine Nacktfotos von sich selbst – oder jemand anderem – auf ihrer OnlyFans-Seite veröffentlichen. Vielmehr plant sie, ihren OnlyFans-Abonnenten ungehemmte Comedy-Beiträge über aktuelle Ereignisse und alles, was ihr sonst noch durch den Kopf geht, mitzuteilen – Material, das auf anderen Plattformen aus dem Zusammenhang gerissen werden könnte. Sie sagte, das Abonnement werde etwa zehn Dollar pro Monat kosten.Die Strategie des Unternehmens bei den sicheren Inhalten, die OnlyFans für OFTV in Auftrag gibt, besteht darin, Fans auf die Seiten der Künstler zu bringen. OnlyFans behält einen Anteil von 20 Prozent der Einnahmen und gibt die anderen 80 Prozent an die Künstler weiter. Über ihre neue Einkommensquelle sagte Cummings: "Ich werde wahrscheinlich alles für die Rettung von Tieren ausgeben... oder alles für Bitcoin verprassen."