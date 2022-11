Zwei neue «Masuren-Krimis» im Kasten

TV-News

In den Filmen „Die dunkle Seite“ und „Blutsbande“ stehen Claudia Eisinger, Sebastian Hülk und Karolina Lodyga in den Hauptrollen.

Im Mai 2021 startete Das Erste auf dem „DonnerstagsKrimi im Ersten“-Sendeplatz die Reihemit einigem Erfolg, weswegen der öffentlich-rechtliche Sender etwas später die Reihe mit zwei weiteren Filmen fortsetzte. Nun hat die ARD bekannt gegeben, dass noch vor der Ausstrahlung von „Marzanna“ und „Freund oder Feind“, so die Titel der Filme drei und vier zwei weitere Episoden abgedreht wurden. Diese tragen die Arbeitstitel „Die dunkle Seite“ und „Blutsbande“ und sind erneut mit Claudia Eisinger als Kriminaltechnikerin Dr. Viktoria Wex, Sebastian Hülk als Dorfpolizist Leon Pawlak und Karolina Lodyga als Kommissarin Zofia Kowalska besetzt. Im fünften Film übernimmt zudem Stipe Erceg eine Episodenrolle, während Influencerin Cindy Klink in „Blutsbande“ einen Gastauftritt hat.Der deutsch-polnische Cast besteht außerdem aus Clara Devantié, Laura Breszka, Pawel Izdebski, Bea Brocks, Úna Lir, Béla Gabor Lenz, Marie Burchard, Luis Vorbach, Tomasz Cymerman, Bozena Baranowska, Katharina Schumacher, Krzysztof Franieczek, Wieslaw Zanowicz, Natalia Bobyleva, Martin Bogdan, Matilda Jork, Cornelia Heyse und Piotr Witkowski. Regie führte Frauke Thielecke nach den Drehbüchern von Olaf Kraemer („Die dunkle Seite“) und Nadine Schweigardt („Blutsbande“), die damit bereits ihre zweite Geschichte der noch jungen Krimireihe schrieb. «Der Masuren-Krimi» ist eine Produktion der Odeon Fiction, als Produzenten fungieren Philip Voges und Alban Rehnitz, Producer ist Marcel Werner.Im fünften Film vertraut Dr. Viktoria Wex (Eisinger) auf ihre exakte Beobachtungsgabe. Dass auf einem voll besetzten Partyboot niemand gesehen haben möchte, wie der Jubilar über Bord ging, kann sich die Kriminaltechnikerin kaum vorstellen. An der Leiche des ertrunkenen Geschäftsmanns Vlad Koslow stößt sie nicht ganz unerwartet auf Spuren einer Designerdroge. Verdächtig erscheint vor allem die Einstichstelle einer Injektion, die sich das Opfer nicht selbst gesetzt haben kann. Zusammen mit ihrem Partner Leon (Hülk) und Kommissarin Zofia Kowalska (Lodyga) nimmt Viktoria die Kartonagenfabrik des Opfers ins Visier und stößt auf gefälschte Medikamente. Zu ihrem Erstaunen erfährt Viktoria, dass sie – ohne es zu ahnen – schon länger eine Rolle bei der Aufklärung der kriminellen Machenschaften spielt.Zum Inhalt von «Der Masuren-Krimi: Blutsbande»: In den Wirren des Zweiten Weltkrieges wurde Agnieszka Witczak (Schumacher) als Kleinkind von ihrer Schwester getrennt. Nachdem ihre 24-jährige Enkelin (Klink) die in Deutschland aufgewachsene Eleonor Seifert (Baranowska) ausfindig gemacht hat, feiern die beiden fast 80-Jährigen ein besonderes Wiedersehen im Kreis der Familie. Als am nächsten Tag die Leiche von Agnieszka im Wald gefunden wird, beginnt für Kriminaltechnikerin Viktoria Wex (Eisinger), ihren Kollegen Leon Pawlak (Hülk) und Kommissarin Zofia Kowalska (Lodyga) ein rätselhafter Fall: Wer erwürgt eine alte Frau? Und warum? Auch die eigenen Ermittlungen zu dem Mord an ihrem Mann Felix setzen Viktoria zu.