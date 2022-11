«Sandman» bekommt eine zweite Staffel

US-Fernsehen

Die Zeit ist für den ikonischen Helden noch nicht ausgelaufen. Auch wenn Netflix drei Monate auf eine Verlängerung warten ließ.

wird nicht enden, denn Netflix hat weitere Episoden der erfolgreichen Fantasy-Serie nach Neil Gaimans bahnbrechender DC-Comics-Serie bestellt. Das gab der Streamingdienst am Mittwochabend bekannt. Netflix bezeichnet die kommenden Folgen als "eine Fortsetzung der Welt von «The Sandman»", die in den nächsten Episoden erweitert wird. Über die Anzahl der Episoden und Details zur Handlung wird noch Stillschweigen bewahrt."Millionen und Abermillionen von Menschen haben «The Sandman» auf Netflix begrüßt, gesehen und geliebt, von eingefleischten Sandman-Fans bis hin zu Menschen, die einfach nur neugierig waren und dann von dem Herrn der Träume, seiner Familie und ihrem Treiben besessen wurden", so Gaiman in einer Erklärung. "Es ist mir eine unglaubliche Freude zu sagen, dass Allan Heinberg, David Goyer und ich in Zusammenarbeit mit Netflix und Warner Bros. noch mehr Geschichten aus «The Sandman» zum Leben erwecken werden. Es gibt einige erstaunliche Geschichten, die auf Morpheus und den Rest von ihnen warten (ganz zu schweigen von weiteren Mitgliedern der Endless Family, die es zu treffen gilt). Niemand wird darüber glücklicher sein als die Sandman-Darsteller und -Crew: Sie sind die größten Sandman-Fans, die es gibt. Und jetzt ist es an der Zeit, wieder an die Arbeit zu gehen. Immerhin steht ein Familienessen an. Und Luzifer wartet auf die Rückkehr von Morpheus in die Hölle..."«Sandmann» – mit Tom Sturridge in der Rolle des titelgebenden Gottes der Träume, Vivienne Acheampong, Patton Oswalt, Gwendoline Christie, Kirby Howell-Baptiste, Kyo Ra, Boyd Holbrook, Jenna Coleman und Mason Alexander – war ein sofortiger Erfolg, als der Großteil der ersten Staffel am 5. August auf Netflix startete.