VOX nimmt «Eingecheckt und ausgecheckt» & «Stad, Land, Flucht» aus dem Programm

Stattdessen füllt der Kölner Sender den Sonntagvorabend künftig mit Wiederholungen der «Beet-Brüder». Außerdem fallen künftig im Mittagsprogramm die «Shopping Queen»-Wiederholungen weg.

VOX schraubt kräftig am Programm abseits der Primetime. So trennt sich der Kölner Sender zum einen von seinem erst vor zwei Wochen eingeführten neuen Sonntagvorabend, der aussowiebestand. Nach nur jeweils zwei Folgen wandern die beiden Formate auf den Fernsehfriedhof. Sowohl «Eingecheckt und ausgecheckt» als auch «Stadt, Land, Flucht» hatten mit 2,9 respektive 3,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gleich zu Beginn einen schweren Stand.Zwar reichte es in Woche zwei für eine Steigerung auf 4,0 beziehungsweise 4,6 Prozent, doch damit bewegte sich VOX weiterhin deutlich unterhalb des Senderschnitts. Ab dem kommenden Sonntag, 6. November, sollen es ab 18:10 Uhr nunrichten. Allerdings zeigt VOX keine neuen Folgen, sondern Wiederholungen. Ab dem 20. November bleibt es zudem bei der Ausstrahlung vonum 17:00 Uhr. Ursprünglich war dort «Criminal Intent» geplant gewesen.Zum anderen hat der Sender mit der roten Kugel auch eine Änderung für das werktägliche Mittagsprogramm angekündigt. So verzichtet VOX ab dem 21. November auf die Wiederholungen vonin der 12-Uhr-Stunde und zeigt stattdessen neue Folgen von. Frank „Froonck“ Matthée dürfte jedoch keinen leichten Start haben, schließlich werden an den ersten Spieltagen der Gruppenphase der Fußballweltmeisterschaften die Partien auch um 11:00 Uhr angepfiffen. Der «4 Hochzeiten»-Ableger hat ohnehin keinen einfachen Stand beim Publikum. Im Sommer musste «von Braut zu Braut» nach wenigen Folgen das Feld am Nachmittag räumen ( Quotenmeter berichtete ).