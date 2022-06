VOX nimmt «4 Hochzeiten»-Ableger aus dem Programm

TV-News

Ab der kommenden Woche muss der Spin-off «von Braut zu Braut» weichen. Stattdessen strahlt VOX ein anderes Hochzeitsformat aus – allerdings in Zweitverwertung.

Im vergangenen Herbst testete der Privatsender VOX am Nachmittag miteinen Spin-off der einst erfolgreichen Hochzeitssendung «4 Hochzeiten und eine Traumreise». Dieser lief mit durchschnittlich 0,31 Millionen Zuschauern und einem Zielgruppen-Marktanteil von 4,7 Prozent mehr schlecht als recht. Denn kehrte das Format mit Hochzeitsplaner Frank „Froonck“ Matthée ins Programm zurück. Doch seit dem 16. Mai läuft es weiterhin bescheiden. Die Reichweite sank sogar nochmal um 10.000 Zuschauer, der Marktanteil bei den Umworbenen sank um einen halben Prozentpunkt.Daher haben die Verantwortlichen des Kölner Senders genug gesehen und nehmen den Ableger ab dem kommenden Dienstag aus dem Programm. Die heutige Sendung, in der Nicole aus dem österreichischen Fußach ihr Hochzeitsvideo präsentiert sowie das morgige Wochen-Finale werden noch ausgestrahlt, ab dem 7. Juni übernehmen dann Wiederholungen vonden Sendeplatz um 16:00 Uhr.Somit füllt VOX gleich drei Stunden seines Daytime-Programms mit der Doku-Soap, in der Brautmodenausstatter gemeinsam mit Bräuten in spe ein passendes Hochzeitskleid suchen. Denn auch am Mittag um 13:00 Uhr sowie im Anschluss um 17:00 Uhr ist das Format zu sehen. Das Format schlug sich zuletzt gut, was die Erhöhung der Dosis erklären dürfte. Beispielsweise erreichte die Sendung am Montag um 17:00 eine Einschaltquote in der Zielgruppe von 10,7 Prozent. In der Woche zuvor brachte es auch die Mittagswiederholung auf einen zweistelligen Wert.