Sportdeutschland.TV überträgt Beachvolleyball-WM

Der Streamingdienst des Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB), Sportdeutschland.TV, hat eine Vereinbarung mit dem Dachverband aller nationalen Sportverbände für Volleyball und Beachvolleyball (FIVB) geschlossen. Diese sieht vor, dass die Spiele der anstehenden Beachvolleyball Weltmeisterschaft 2022 live und kostenlos übertragen werden. Neben der Liveübertragung findet der Zuschauer auch Highlights zu den Partien auf den Social-Media-Kanälen von Sportdeutschland.TV.Beim Turnier, das zwischen dem 10. und 19. Juni in Rom stattfindet, gehen insgesamt fünf deutsche Volleyball-Duos ins Rennen. Sowohl Svenja Müller und Cinja Tillmann als auch Karla Borger und Julia Sude rechnen sich Chancen auf eine Teilnahme am Viertelfinale aus.Bei den Herren will der Vizeweltmeister von 2019 Clemens Wickler mit seinem neuem Partner Nils Ehlers für eine Überraschung sorgen.