Blockbuster-Battle

Seit den Oscars ist klar: Mit Will Smith ist nicht immer gut Kirschen essen ist, doch als blauer Flaschengeist zeigte er auch eine andere Seite. Reicht das zum Sieg? «Captain Marvel» und ein Yeti haben etwas dagegen.

Die Bewertung

(Sat.1, 20:15 Uhr)In der Realverfilmung des gleichnamigen Zeichentrickklassikers wird Will Smith zum zauberhaften Dschinni: Aladdin genießt auf den Straßen von Agrabah einen zweifelhaften Ruf als Taschendieb. Als er bei einem seiner Streifzüge auf Prinzessin Jasmin trifft, verändert sich sein Leben schlagartig. Vor Liebe entbrannt begeht er jedoch einen Fehler und wird festgenommen - bis der zwielichtige Großwesir Jafar auf den Plan tritt und ihm die Freiheit zum Tausch einer Wunderlampe anbietet. Das Fazit von Quotenmeter zum Kino-Start: „Guy Ritchies «Aladdin» macht vor allem im Mittelteil Laune, wenn der Plot ruht und Will Smith sowie Nasim Pedrad als Jasmins kecke Kammerdienerin Späße treiben, die im Original so nicht vorkommen. Und auch der gesellschaftspolitische Kommentar dieser Neuerzählung hat Drive – aber sowohl der erste als auch der dritte Akt dieser Abenteuermusicalromanze leiden unter mageren Digitaltricks, einem faden Storytelling und den äußerst laschen Darbietungen des Pro- sowie des Antagonisten.“Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 5IMDb User Rating: 7(ProSieben, 20:15 Uhr)Brie Larson beweist volle Frauenpower im 21. Film des Marvel Cinematic Universe: Die Kree-Soldatin Vers strandet auf der Erde und muss dort gegen die außerirdischen Skrulls kämpfen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten schließt sie sich mit dem jungen S.H.I.E.L.D.-Agenten Nick Fury zusammen und findet schon bald heraus, dass sie eigentlich von dem Planeten stammt, den sie nun retten muss. Zusammen mit alten Freunden und neuen Verbündeten begibt sie sich auf eine gefährliche Mission. „«Captain Marvel» funktioniert überraschend gut als alleinstehender Actionblockbuster und erweist sich obendrein als einer der lustigsten Filme aus dem MCU“, so kommentierte Quotenmeter die Marvel-Film zum Kino-Start. Die vollständige Kino-Kritik gibt es hier. Quotenmeter.de: 8Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 6IMDB User Rating: 7(RTL, 20:15 Uhr)Ein Yeti kann aus dem Labor eines skrupellosen Geschäftsmannes entkommen und auf ein Dach flüchten. Dort entdeckt ihn das Mädchen Yi. Sie versteckt ihn vor seinen Verfolgern und will ihm helfen, wieder nach Hause zu kommen. Gemeinsam begeben sie sich auf eine gefahrvolle und phantastische Reise, die sie quer durch China bis zum Himalaya führen wird. Dabei zeigt sich, dass der Yeti, den Yi Everest genannt hat, über magische Fähigkeiten verfügt. Quotenmeter war in seiner Kino-Kritik vollends begeistert: „«Everest» ist ein charmant erzählter und wunderschön bebildeter Animationsfilm, der Themen wie Trauer und Trauerarbeit kindgerecht verhandelt und trotzdem eine bemerkenswerte Reife an den Tag legt. Gerade das bittersüße Ende dürfte selbst bei einem älteren Publikum für die ein oder andere Träne gut sein.“Quotenmeter.de: 9Rotten Tomatoes Audience Score: 10Metascore: 6IMDb User Rating: 7