CNN will Breaking News reduzieren

US-Fernsehen

Der neue Chef des Unternehmens teilte mit, das Arbeiten mit den Bauchbinden sei überstrapaziert.

Wird wieder mehr Ruhe im Nachrichtenfernsehen eintreten? In einem Memo, das am Donnerstag an die Mitarbeiter des Nachrichtensenders CNN verschickt wurde, erklärte der neue Chef des Senders, Chris Licht, er sei der Meinung, dass die zu häufige Verwendung von "Breaking News" auf dem Bildschirm die Technik nutzlos gemacht habe, und versprach, dass CNN die Verwendung des Begriffs auf dem Bildschirm einschränken werde. Auf diese Weise wird CNN eine Taktik einschränken, die im Bereich der Kabelnachrichten fast allgegenwärtig ist."Ich habe sowohl von Leuten innerhalb als auch außerhalb der Firma gehört, dass wir die Bauchbinden 'Breaking News' zu oft verwenden. Dem stimme ich zu", sagte Chris Licht, der kürzlich zum Chairman und CEO von CNN ernannt wurde. "Es ist so sehr zu einer festen Größe auf allen Kanälen und Netzwerken geworden, dass seine Wirkung auf das Publikum verloren gegangen ist".Lichts Besorgnis über die Verwendung des Begriffs spiegelt wider, wie sehr sich die traditionelle journalistische Fachsprache verändert hat, während sich die Branche mit der neuen Geschwindigkeit der sozialen Medien auseinandersetzt. Begriffe wie "Eilmeldung" und "Exklusivmeldung" – die früher zeigten, dass ein bestimmtes Medium vor der Konkurrenz Zugang zu Informationen hatte – sind in einer Zeit, in der die Konkurrenz schneller mit den Meldungen mithalten kann, weniger relevant.