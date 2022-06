Primetime-Check

Wie erfolgreich war ProSieben mit einem Spielfilm am Donnerstag? Punktete Frank Rosin mit einem neuen Fall?

4,66 Millionen Zuschauer erreichte Das Erste und Katrin Sass mit. Die Marktanteile beliefen sich auf tolle 19,7 Prozent bei allen sowie enttäuschende 6,6 Prozent bei den jungen Menschen. Die Magazineundknüpfen mit 2,44 sowie 1,99 Millionen Zuschauern an, die Marktanteile wurden mit 11,0 und 10,4 Prozent beziffert. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren 4,6 und 7,4 Prozent dabei.Die Free-TV-Premierebescherte dem ZDF 3,50 Millionen, die Marktanteile sorgten für sehr gute 14,8 und 9,3 Prozent. Dasundwollten 3,39 und 2,78 Millionen Zuschauer sehen, die Werte wurden mit 14,9 und 15,4 Prozent beziffert. Bei den jungen Menschen sorgte man für gute 9,3 sowie 7,3 Prozent.Das neueund die altbekannteerzielten 1,10 und 0,75 Millionen, in der Zielgruppe waren 9,1 respektive 9,0 Prozent drin. Bei RTL gab esundzu sehen, das für 1,83 und 2,47 Millionen Menschen interessant war. Die Sendungen verbuchten aber nur 7,9 und 8,9 Prozent in der Zielgruppe.Kabel Eins setzte auf den Staffelstart von, das auf 0,80 Millionen Zuschauer kam. In der Zielgruppe wurden gute 6,3 Prozent erzielt. Eine alte-Folge lockte 0,59 Millionen Zuschauer zu RTLZWEI , sodass man auf respektable 6,4 Prozent kam. «Nur ein kleiner Gefallen» ► interessierte 0,88 Millionen Zuschauer, ProSieben musste mit überdurchschnittlichen 9,6 Prozent bei den Werberelevanten leben. Diebrachten 0,85 Millionen bei VOX zum Lachen, der Film schaffte es auf gute 8,4 Prozent.