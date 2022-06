«Beavis and Butt-Head»-Film kommt schon im Juni

US-Fernsehen

Es dauert keine drei Wochen mehr, dann können sich die Fans über den Paramount+-Film freuen.

Zwei der kultigsten Idioten des Fernsehens sind zurück., ein neuer Animationsfilm mit den MTV-Charakteren aus den 90ern, wird am 23. Juni auf Paramount+ Premiere feiern. Wie deutsche Fans an das Werk kommen, wurde noch nicht kommuniziert.Die Nachricht wurde zusammen mit der Veröffentlichung des offiziellen Trailers für den Film bekannt gegeben, in dem Beavis und Butt-Head (beide gesprochen von Schöpfer Mike Judge) im Jahr 1998 (dem Jahr nach dem Ende der Originalserie) auf einer Weltraummission mit der NASA sind und im Jahr 2022 landen. Während die NSA und die US-Regierung sie aufspüren, kämpfen die beiden darum, sich an das moderne Leben anzupassen und dabei ihren kindlichen Sinn für Humor zu bewahren.Judge hat den Film geschrieben und Regie geführt und spielt erneut seine Rollen aus der Originalserie. Gary Cole, Chris Diamantopoulos, Nat Faxon, Brian Huskey, Chi McBride, Tig Notaro, Stephen Root, Andrea Savage, Martin Starr und Jimmy O. Yang spielen Nebenrollen. Judge ist neben Lew Morton, Mike Rotenberg und Chris Prynoski, Shannon Prynoski, Ben Kalina und Antonio Canobbio für Titmouse als ausführender Produzent tätig.