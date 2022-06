John Malkovich dreht Apple-Serie

US-Fernsehen

Neben anderen Schauspielern wie Maisie Williams wird Malkovich in einem neuen Projekt tätig sein.

John Malkovich, Emily Mortimer und Claes Bang werden die Hauptrollen in der kommenden Apple-Dramaserieübernehmen. Die Serie wird von Ben Mendelsohn und Juliette Binoche geführt, Maisie Williams wurde bereits als Mitglied der Besetzung angekündigt. «The New Look» spielt vor dem Hintergrund der Nazi-Besetzung von Paris im Zweiten Weltkrieg, als Coco Chanels (Binoche) Herrschaft als berühmteste Modedesignerin der Welt endet und Christian Dior (Mendelsohn) aufsteigt, um der Welt mit seiner bahnbrechenden, ikonischen Marke Geist und Leben zurückzugeben.Malkovich spielt Lucien Lelong, den Präsidenten der Chambre Syndicale de la Haute Couture, dessen einflussreiches gleichnamiges Modehaus während der Besatzungszeit Dior und Balmain beschäftigte. Mortimer wird Eva Colozzi verkörpern, eine Freundin, Vertraute und stilistische Inspiration von Coco Chanel. Bang wird als Spatz, alias Hans von Dincklage, auftreten, ein Nazi-Agent, der in Paris stationiert ist, um die weibliche Elite zu verführen und auszuspionieren.«The New Look» wurde von Todd A. Kessler geschrieben, der auch als ausführender Produzent und Regisseur fungieren wird. Es ist die erste Produktion der neu gegründeten TV-Produktionspartnerschaft zwischen Kessler und Lorenzo di Bonaventura. Mark A. Baker wird produzieren. Apple Studios produziert die Serie.