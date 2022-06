Grünes Licht für «Hush»

US-Fernsehen

Der AMC Networks-Streaming-Dienst ALLBLK wird das Drama im Herbst ausstrahlen.

ALLBLK, der Streaming-Dienst von AMC Networks für Black-TV und -Filme, gab bekannt, dass das verführerische neue Dramavon der Schöpferin Angela Burt-Murray («Games People Play») im Herbst zu seinem sich schnell entwickelnden Programmangebot gehören wird. Die neue Serie besteht aus acht 35-minütigen Episoden und erzählt die Geschichte der Protagonistin Dr. Draya Logan, einer führenden Ehe- und Sexualtherapeutin, TV-Persönlichkeit und Bestsellerautorin, die sich in ein Netz aus Lügen, Sex und Mord verstrickt, das sie alles kosten könnte.Dr. Logan hat eine erfolgreiche Praxis aufgebaut, in der sie sich diskret um das Privatleben ihrer reichen und berühmten Klienten kümmert und die maßgeblichen Werke über moderne Beziehungen und Sexualität veröffentlicht. Mit einem A-List-Rolodex jongliert diese "Beziehungsreparateurin" mit nächtlichen Hausbesuchen für schief gelaufene Rendezvous, vernichtet anzügliche Inhalte, bevor sie in den Klatschspalten auftauchen, und veranstaltet therapeutische Paarexerzitien für diejenigen, die in einer Notlage sind. Dr. Logan ist die Hüterin von jedermanns Geheimnissen, aber nachdem sie ihr "Penthouse-Projekt" ins Leben gerufen hat, bedrohen die tödlichen Geheimnisse von drei Frauen ihre Karriere und ihr Leben, als eine Leiche gefunden wird und die Polizei sie als Hauptverdächtige identifiziert."«Hush» verkörpert das mysteriöse, fesselnde und ausgefallene Programm, nach dem sich unsere Abonnenten sehnen, während wir mit unserem Inhaltsangebot bei ALLBLK weiterhin an die Grenzen gehen", sagte Nikki Love, SVP, Development & Production von ALLBLK. "Wir freuen uns, mit Angela Burt-Murray zusammenzuarbeiten, um dieses rasante, intelligente und gewagte Drama zum Leben zu erwecken und damit unserer Verpflichtung nachzukommen, schwarzen Kreativen vor und hinter der Kamera ein Zuhause zu bieten.Schöpferin und ausführende Produzentin Angela Burt-Murray fügte hinzu: "Von der Therapeutin, die ihre Comeback-Story schreiben will, über eine verzweifelte Hausfrau, die um die Rettung ihrer Familie kämpft, bis hin zur Spielerfrau, die mit dem Feuer spielt, und einer gewieften Bösewichtin, die den Boss spielt – die Frauen in «Hush» sind sexuell ermächtigt und wollen um jeden Preis erfolgreich sein. Ich bin begeistert, dass ALLBLK dieses neue, sexy Drama über vier dynamische Frauen, die vor nichts zurückschrecken, um zu bekommen, wen und was sie wollen, angenommen hat."