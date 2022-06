«CSI»-Urgestein verlässt Bruckheimer

Köpfe

Jonathan Littman verabschiedet sich nach 25 Jahren. Er möchte künftig eine eigene Produktionsschmiede leiten.

Jonathan Littmann, der CEO von Jerry Bruckheimer Television, wird das Unternehmen verlassen. Der Fernsehproduzent war Miterfinder von «CSI» und «The Amazing Race». Littman plant, sich in seine eigene Produktionsfirma zu verwandeln. Die Trennung erfolgte in gegenseitigem Einvernehmen der beiden langjährigen Partnern. Er wird weiterhin an den aktuellen Serien von Bruckheimer TV beteiligt sein.Littman war Programmchef beim Fox Network, als Jerry Bruckheimer ihn rekrutierte, um seine Produktionsfirma auf das Fernsehen auszuweiten. Er ist in der Branche als praxisorientierter Produzent bekannt, der Bruckheimer TV Mitte der 2000er Jahre zu seinem Höhepunkt führte, als nicht weniger als zehn Primetime-Serien für die Fernsehsaison 2005-2006 bestellt wurden."Die letzten 25 Jahre waren eine einmalige Erfahrung, und der Rücktritt war eine schwierige Entscheidung", sagte Littman. "Nachdem wir gerade unser 25-jähriges Bestehen gefeiert haben und die Stabilität unseres unglaublichen Führungsteams gegeben war, fühlte es sich wie der richtige Zeitpunkt an, auszusteigen und meinem wachsenden Wunsch nachzugehen, mein eigenes Unternehmen zu gründen. Mein Dank an Jerry für all die Unterstützung, die er mir zuteil werden ließ, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, und nichts wird den Erfolg, den wir gemeinsam hatten, je wiederholen können.""Jonathan war von Anfang an ein wichtiger Teil unserer JBTV-Familie. Er hat zum langjährigen Erfolg unseres Unternehmens beigetragen und wird uns fehlen", sagte Bruckheimer. "Wir wünschen ihm alles Gute bei seinem neuen Vorhaben und freuen uns, weiterhin eng mit ihm zusammenzuarbeiten."