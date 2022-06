«Schlagerstrandparty»: Silbereisen meldet sich im Ersten im Juli zurück

TV-News

Außerdem plant Das Erste eine Aufzeichnung von «Die Schlager des Sommers», die im vergangenen Jahr pausiert hatten.

Unter dem Motto „Es geht wieder los!“ hat Das Erste eine neue Schlagersendung mit Florian Silbereisen angekündigt. Demnach sendet der öffentlich-rechtliche Sender am Samstag, 9. Juli, um 20:15 Uhr, in der Silbereisen nach über einem halben Jahr Pause endlich wieder seiner Kernkompetenz nachgehen darf. Zuletzt war er bei RTL in der Jury bei «Deutschland sucht den Superstar» und im ZDF bei «Das Traumschiff» vor der Kamera zu sehen. Anfang des Jahres war die Sendungder Corona-Pandemie zum Opfer gefallen ( Quotenmeter berichtete ).«Die große Schlagerstrandparty 2022» wird wie im vergangenen Jahr im Amphitheater in Gelsenkirchen vom MDR produziert. Auch Schlagerfans in Österreich kommen dann auf ihre Kosten, denn auch der ORF2 sendet die Liveshow. Neben Silbereisen werden dann auch Andreas Gabalier, Roland Kaiser, Beatrice Egli und Jürgen Drews zu sehen sein. Dabei dürfte es aber nicht bleiben, weitere Gäste hat Das Erste allerdings noch nicht bestätigt.Neben der Strandparty kommt es im Juli noch zu einer weiteren Aufzeichnung ein Schlagershow mit dem beliebten Sänger und Moderator. Am 15. Juli wird in Chemnitz im Wasserschloss Kaffenbachaufgezeichnet, ein Sendetermin für die Show, die im vergangenen Jahr nicht stattfand, gibt es allerdings noch nicht.Die Schlagersendungen mit Florian Silbereisen erfreuten sich zuletzt großer Beliebtheit. So verfolgten die aufgezeichnete Ersatzshow «Die schönsten Schlagerüberraschungen aller Zeiten!» Anfang des Jahres 4,34 Millionen Zuschauer, was einem sehr guten Marktanteil von 15,9 Prozent entsprach. Den «Schlagerboom 2021» sahen sogar 5,27 Millionen Zuschauer und 20,3 Prozent. «Die große Schlagerstandparty» im vergangenen August sorgte für 3,82 Millionen und 19,0 Prozent. Die letzteren beiden Sendungen erfreuten auch das junge Publikum und markierten Sehbeteiligungen von 11,4 und 9,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.