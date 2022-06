VOD-Charts

Fast drei Jahre mussten die Fans auf neuen Folgen des Netflix-Hits «Stranger Things» warten. Wie waren die Abrufzahlen in der Auftaktwoche?

Drei lange Jahre wurde es still um Eleven und ihre Freunde Will, Mike, Dustin und Lucas, die in der Netflix-Serieim Mittelpunkt stehen. Am 27. Mai veröffentlichte der Streamingdienst nun die ersten sieben Folgen der zweigeteilten Staffel und die Lust auf das Format lässt sich aus den Abrufzahlen herauslesen, doch dazu später mehr. Die VOD-Charts beginnen in dieser Woche mit einem anderen Netflix-Titel:. Die spanische Reihe von Joaquín Górriz und Guillermo López Sanchez erreichte in der 22. Kalenderwoche eine Bruttoreichweite von 2,11 Millionen.Auf Rang neun folgt die Anwaltsserie, die zwischen dem 27. Mai und 2. Juni 2,24 Millionen Mal abgerufen wurde. Knapp davor landet laut den Marktforschern von Goldmedia der Zombie-Spin-off, der auf 2,27 Millionen Klicks kam. Mit Rang sieben wechseln wir zu Disney+ , dort ist am vergangenen Freitag die Prestige-Seriegestartet. Die ersten drei verfügbaren Folgen erreichten bis dato 2,37 Millionen Zuschauer.Zurück zu den Zombies führt der sechste Platz, der angeht. Die AMC-Serie scheiterte knapp an der Drei-Millionen-Marke und erreichte 2,94 Millionen Abrufe. 80.000 Aufrufe mehr verbuchte der Netflix-Hit, der in diesem Frühjahr zu Ende gegangen war. Die Drama-Serie sammelte in der zurückliegenden Woche 3,02 Millionen Views. Platz vier und drei geht an das Sitcom-Doppel bestehend ausund, die 3,26 beziehungsweise 3,71 Millionen Abrufe zählten.Seit über einem Monat steht bereits fest, dass Anke Engelke die dritte-Staffel bei Amazon Prime Video gewonnen hat, dennoch erfreut sich die Constantin-Produktion weiterhin großer Beliebtheit. In der vergangenen Woche reichte es mit 5,66 Millionen Klicks zu Platz zwei. Wie eingangs erwähnt, gab es in dieser Woche aber kein Vorbeikommen an, deren vier Staffeln stolze 15,3 Millionen Mal gestreamt wurde. Laut Netflix-Angaben brach die vierte Staffel sogar den bisherigen Rekord an einem Eröffnungswochenende, den bisher die zweite «Bridgerton»-Staffel in diesem Jahr aufstellte. Demzufolge sammelte «Stranger Things 4» weltweit fast 287 Millionen Streamingstunden allein an den ersten drei Tagen. Der bisherige Rekord lag bei 193 Millionen Stunden. Auch die ersten drei «Stranger Things»-Staffeln landeten zwischen dem 23. und 29. Mai in der internen Netflix-Top10 in der Kategorie „TV (English)“. Staffel eins wurde über 38 Millionen Stunden geschaut, Staffel 2 über 22 Millionen Stunden, während Staffel drei auf über 24 Millionen Stunden kam. Damit dürfte klar sein: «Stranger Things» wird in den kommenden Wochen in dieser Liste noch häufiger auftauchen.