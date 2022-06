Sky Ticket heißt jetzt WOW

TV-News

Zum Start gibt es vergünstigte Preise für das Serien- und kombinierte Serien- und Film-Paket, die nach Abschluss unbegrenzt gelten.

Der Pay-TV-Sender Sky stellt seinen Streamingdienst Sky Ticket neu auf und verpasst dem Angebot einen neuen Namen. Ab sofort hört der Dienst auf den Namen WOW. Für die neue Plattform hat das Unternehmen das Nutzungserlebnis überarbeitet und verspricht „viele Verbesserungen“ und „einen besonders schnellen Zugang zu den Inhalten“. In dem Angebot ist neben zahlreichen Sky Originals und HBO-Serien auch der NBCUniversal-Dienst Peacock integriert. Wie bei Sky Ticket können auch verschiedene Sporthighlights gestreamt werden.Zum Start bietet Sky den Dienst, der auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig gestreamt werden kann, zwischen dem 13. Juni bis 31. Juli für Neukunden zu vergünstigten Konditionen an. Das Serienpaket gibt es für 7,99 Euro/Monat statt 9,99 Euro/Monat. Das kombinierte Filme und Serien-Paket ist buchbar für 9,98 Euro/Monat statt 14,98 Euro/Monat. Das Angebot lohnt sich deshalb, da diese Konditionen für die Kunden unbegrenzt gelten, solange sie ihr Abonnement nicht kündigen. Am Preis für das Supersport-Abo mit dem gesamten Sport-Angebot für 29,99 Euro/Monat ändert sich hingegen nichts. WOW bietet aber ein Jahresabonnement für den Live-Sport zum Vorteilspreis von 24,99 Euro pro Monat an.„Höchste Streamingqualität genießt für uns mit WOW oberste Priorität. Wir haben in den letzten Jahren ständig daran gearbeitet, unser Angebot weiterzuentwickeln und unsere Plattform zu optimieren, um unseren Kunden das beste Streaming-Erlebnis zu bieten. Mit WOW bringen wir eine spannende neue Marke auf den deutschen Markt, die WOW Inhalte mit brillanter Einfachheit verbindet. Kein anderer Streaming-Dienst kann ein so umfassendes Angebot an Inhalten bieten, von den neuesten Serien über Blockbuster-Filme bis hin zu Live-Sport. Es ist wahr – Streaming war gefühlt noch nie so WOW“, erklärt Sarah Jennings, Senior Vice President WOW bei Sky Deutschland.