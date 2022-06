HBO Max gibt das Ende von «Raised by Wolves» nach zwei Staffeln bekannt

US-Fernsehen

Nach 18 Episoden ist Schluss für die Science-Fiction-Serie, welche von Androiden erzählt, die Menschenkinder erziehen.



Die US-amerikanische Serie, von welcher zwei Staffeln beim Streamingdienst HBO Max zu sehen waren, wurde nicht verlängert. Das Science-Fiction-Drama startete im September 2020 und war kurz nach der Verlängerung für eine zweite Staffel laut dem Anbieter die gefragteste HBO-Max-Originalserie seit dem Start der Plattform vier Monate zuvor.„Obwohl wir keine dritte Staffel von «Raised by Wolves» planen, sind wir der hervorragenden Besetzung und Crew, unseren Schöpfern Aaron Guzikowski, Ridley Scott, David W. Zucker und dem gesamten Team von Scott Free Productions sehr dankbar für ihre wunderbare künstlerische Arbeit und ihre einzigartige Fähigkeit, die Fans in die Welt von Kepler-22b eintauchen zu lassen“, erklärte am Freitag HBO Max in einem Statement.Die Serie erzählt von zwei Androiden, deren Aufgabe es ist, auf dem fernen Planeten Keppler-22b Menschenkinder atheistisch zu erziehen. Die junge Kolonie wird jedoch von einem religiösen Fanatismus bedroht und die Androiden merken, wie schwierig es ist, die menschliche Neigung hin zur Spiritualität zu kontrollieren. Die Serie ist mit Schauspielern wie Amanda Collin, Abubakar Salim, Travis Fimmel, Nimah Algar und Kim Engelbrecht besetzt. Die Folgen fanden ihren Weg auch nach Deutschland und waren hier bei TNT Serie zu sehen.