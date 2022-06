RTL punktet mit Neuauflage des «Turmspringens»

Quotennews

Erneut von Stefan Raab produziert, fand der Wettbewerb unter Promis nun bei RTL zurück ins Programm.



Daswar gestern zur Primetime zu sehen. Das Format ist eine Neuauflage des «TV total Turmspringens» und wird erneut von Stefan Raab produziert, auch wenn es diesmal bei RTL zu sehen ist. Mit Sprüngen vom 1-, 3-, 5-, und 10-Meter-Brett wollen Promis eine Fachjury beeindrucken. Mit dabei waren Dschungelkönig Filip Pavlovic, «Prince Charming» 2019 Nicolas Puschmanns und die beiden «Bachelors» Paul Janke und Dominik Stuckmann. Auch Moderatorin Lola Weippert trat mit ihrer Schwester Charlotte im Synchronspringen gegen Bella Lesnik und Angela Finger-Erben an. Kommentiert wurde das Event aus dem Europasportpark vom «Ninja Warrior»-Trio Jan Köppen, Laura Wontorra und Frank Buschmann.Gestern fanden 2,10 Millionen Fernsehende auf den Sender, um sich die Neuauflage anzusehen. RTL sicherte sich somit einen starken Marktanteil von 11,4 Prozent und schob sich mit deutlichem Abstand vor das restliche Programm der privaten Sender. Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt das Format in der Zielgruppe, aus welcher 0,96 Millionen Umworbene Interesse zeigten. So musste sich das Programm in der Tagesrangliste einzig knapp hinter der «heute-show» einreihen. Es wurde eine herausragende Sehbeteiligung von 21,6 Prozent eingefahren.Das letzte Turmspringen bei ProSieben war 2015 ausgestrahlt worden. Damals schalteten 1,80 Millionen Fernsehende sowie 1,22 Millionen Jüngere ein. Zu Höchstzeiten wie beispielweise im Jahr 2008 lag die Reichweite hingegen bei 3,14 Millionen Menschen. Davon gehörten 2,23 Millionen der Zielgruppe an.