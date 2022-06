«4 Hochzeiten»-Spin-Off hat weiterhin stark zu kämpfen

Wochenquotencheck

An die Quoten des Originals kann VOX mit dem Ableger nicht anknüpfen. Vor allem die zweite Staffel schwächelt immer mehr.



«4 Hochzeiten und eine Traumreise» läuft seit vielen Jahren recht erfolgreich am VOX-Nachmittag. Im September des Vorjahres lief mitnun ein Spin-Off der beliebten Doku-Soap an. Im vergangenen Herbst liefen 15 Ausgaben, ehe das Format nun ab dem 16. Mai in eine neue Staffel startete. In dem Format präsentieren vier Bräute Videos von ihrem Hochzeitstag. Gemeinsam mit den anderen Bräuten erleben sie somit erneut die emotionalsten Momente ihrer Trauung. Jede Teilnehmerin vergibt bis zu zehn Punkte für den Hochzeitstag, ehe Frank „Froonck“ Matthée am Freitag auch seine Punkte vergibt, so dass schließlich die Braut mit der höchsten Punktzahl 3.000 Euro gewinnt.Los ging es diese Woche am Montag ab 16.00 Uhr mit der Hochzeit von Cindy aus München. An diesem Tag fanden 0,26 Millionen Fernsehende auf den Sender. So kam das Format jedoch nicht über eine magere Quote von 2,6 Prozent hinaus. Die Zielgruppe war mit 0,07 Millionen Jüngeren vertreten. Mäßige 4,5 Prozent Marktanteil gehörten zwar zu den besten Resultaten der Woche, ließen aber dennoch weiterhin deutlich Luft nach oben.Die Ausgabe am darauffolgenden Tag, bei der die Hochzeit von Nadine aus München im Mittelpunkt stand, legte einen deutlichen Sprung auf 0,36 Millionen Zuschuaer hin. Auch aus Quotensicht bedeutete dies mit annehmbaren 3,7 Prozent Marktanteil das stärkste Ergebnis der Woche. Die 0,07 Millionen Umworbene blieben jedoch erneut bei mageren 4,3 Prozent hängen. Weiter machte am Mittwoch Nadine aus Hannover, wobei die Reichweite jedoch wieder auf 0,25 Millionen Menschen zurückfiel. So konnte auch ein schwacher Marktanteil von 2,7 Prozent nicht verhindert werden. In der Zielgruppe stürzten auch die 0,05 Millionen Werberelevanten auf eine ernüchternde Sehbeteiligung von 3,2 Prozent ab.Mit der Präsentation der Hochzeit von Nicole aus Fußach in Österreich stieg die Zuschauerzahl wieder leicht auf 0,26 Millionen an. So kletterte auch der Marktanteil auf 3,0 Prozent Marktanteil. Die 0,07 Millionen 14- bis 49-Jährigen schoben sich erneut nach oben auf mäßige 4,5 Prozent Marktanteil. Dennoch konnte ein Einbruch am Freitag auf 0,22 Millionen Interessenten nicht verhindert werden. Parallel dazu sank auch die Quote auf den Tiefstwert von niedrigen 2,4 Prozent. Die 0,03 Millionen Umworbenen stellten mit miserablen 1,8 Prozent Marktanteil sogar einen neuen Allzeit-Negativrekord auf.Das Spin-Off kann somit bei Weitem nicht mit dem Original, welches sich meist rund um den Senderschnitt bewegt hatte, mithalten. Im vergangenen Herbst standen noch vereinzelt zufriedenstellende Ergebnisse auf dem Papier, doch mit dem Start der neuen Staffel kam VOX nicht mehr in die Nähe überzeugender Werte. Wie sehr das Format zu kämpfen hat, wurde vor allem gegen Ende dieser Woche deutlich.