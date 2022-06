«A Black Lady Sketch Show» bekommt eine vierte Runde

US-Fernsehen

Die mit dem Emmy ausgezeichnete HBO-Show kehrt mit Robin Thede zurück.

Der Pay-TV-Kanal HBO hatfür eine vierte Staffel verlängert. Die dritte Staffel mit sechs Episoden, die von Robin Thede kreiert wurde und in der sie die Hauptrolle spielt, endete am 13. Mai auf HBO. In der Serie spielen Thede, Gabrielle Dennis, Ashley Nicole Black und Skye Townsend. Sie spielen Schwarze Frauen, die in einer magischen Realität, die traditionelle Erwartungen untergräbt, nachvollziehbare und lustige Erfahrungen machen und dabei Themen wie aschige Haut, Haarprobleme und die Politik der Schwarzen Kirche auf humorvolle Weise aufgreifen."«A Black Lady Sketch Show» hat dank des Vertrauens und der Unterstützung des unglaublichen Teams von HBO eine unauslöschliche Spur hinterlassen", sagte Thede bei der Bekanntgabe. "Wir sind begeistert, in eine vierte Staffel zu gehen, die unseren Darstellern, der Crew und dem engagierten Publikum, das unsere Show so leidenschaftlich liebt, so viel bedeutet."Amy Gravitt, EVP von HBO Programming: "Robin, Gabrielle, Ashley und Skye haben jedem Charakter, den sie in jedem Sketch dargestellt haben, so viel Leben eingehaucht. Wir freuen uns sehr darauf, mit einer vierten Staffel von «A Black Lady Sketch Show» noch mehr komödiantische Welten zu erkunden."