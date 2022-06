«Doctor Strange» soll Disney+ attraktiver machen

Vermischtes

Der Kinofilm, der erst am 6. Mai in den Lichtspielhäusern debütierte, erscheint noch im Juni.

Der Micky-Maus-Konzern macht sich weiterhin unbeliebt – zumindest bei den Betreibern der Kinos. Das Unternehmen kündigte nun an, dassbereits am 22. Juni ohne Mehrkosten bei Disney+ erscheint. Der Film spielte bei seinem Debüt an den Kinokassen erstaunliche 185 Millionen Dollar ein und markierte damit den elft-höchsten Inlandsstart aller Zeiten und den größten Start des Jahres 2022.In der «Doctor Strange» -Fortsetzung kehrt Cumberbatch als Stephen Strange zurück, an der Seite von Elizabeth Olsens Wanda Maximoff, auch bekannt als die Hexe Scarlett, die in der Disney+-Spin-off-Serie «WandaVision» ihr eigenes Rampenlicht erhielt. Benedict Wong, Rachel McAdams und Chiwetel Ejiofor sind ebenfalls wieder mit von der Partie, während Neuzugang Xochitl Gomez als junge Heldin America Chavez in der Fortsetzung zu sehen ist. Michael Stuhlbarg rundet die Besetzung ab.Unter der Regie von Sam Raimi knüpft der Film an die Ereignisse von «Spider-Man: No Way Home» an. Der neue Film konzentriert sich auf den titelgebenden Neurochirurgen und Rächer, der einen gefährlichen Zauber ausspricht, der ihn in das Multiversum katapultiert und ihn zwingt, sich einem mysteriösen Feind und alternativen Versionen seiner selbst zu stellen.