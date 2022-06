Licht und Schatten für die Queen bei RTL

Quotennews

Der gesamte Tag stand – mit einigen Ausnahmen – für das britische Königshaus. Doch nicht immer waren sehr gute Werte garantiert.

Der Fernsehsender RTL startete am Donnerstag um 10.00 Uhr in seinen Queen-Tag. Die einstündige Dokumentationerreichte 0,33 Millionen Zuschauer und verzeichnete einen Marktanteil von 10,2 Prozent bei den Werberelevanten. Um 11.00 Uhr begann die Übertragung der Festlichkeiten, die in einem einstündigeneingebunden wurde. 0,51 Millionen Zuschauer waren dabei, bei den Umworbenen sahen 0,09 Millionen Frauke Ludowig mit Experte Michael Begasse.In der dreistündigen-Ausgabe waren die Feierlichkeiten ebenfalls ein Thema. 0,62 Millionen Zuschauer verfolgten die Sendung, in der Roberta Bieling durch das Geschehen führte. 0,13 Millionen Umworbene sicherten RTL 8,4 Prozent bei den jungen Menschen. Es folgte das zweistündige, das auf 0,44 sowie 0,57 Millionen Zuschauer kam und für 8,2 respektive 9,1 Prozent bei den jungen Menschen stand.Pinar Atalay führte um 20.15 Uhr durchzum Thema 100 Tage Krieg in der Ukraine. 1,83 Millionen Zuschauer waren dabei, der Marktanteil bewegte sich bei mauen 7,9 Prozent. Um 20.30 Uhr stand die Reportageauf dem Programm, wofür sich 2,47 Millionen Zuschauer interessierten. Mit 0,46 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherte sich der Kölner Sender nur 8,9 Prozent.zeigte RTL ab 22.20 Uhr, das auf 1,67 Millionen Zuschauer und 10,3 Prozent kam. Zwischen 22.30 und 22.45 Uhr wurde die Sendung vonunterbrochen, die auf 1,82 Millionen Zuschauer kam. Bei den jungen Menschen schloss man diese mit enttäuschenden 7,2 Prozent ab. Das Fazit ist also klar: Die älteren Zuschauer verfolgten das Queen-Spektakel, bei den jungen Menschen spielte das Thema fast keine Rolle.