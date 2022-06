Netflix will mehr Kuchen

US-Fernsehen

Der Streamingdienst setzt seine Factual-Show «Is it Cake?» fort.

Der Streamingdienst Netflix hat seinen Backwettbewerbverlängert. Bei der Show handelt es sich um einen Kochwettbewerb, bei dem Bäckermeister hyperrealistische Torten kreieren, die genau wie Alltagsgegenstände aussehen. Die Torten werden dann einer Jury aus prominenten Persönlichkeiten zusammen mit einer Reihe von echten Gegenständen präsentiert, um zu sehen, ob die Jury erkennen kann, welche der Torten tatsächlich eine Torte ist. Wenn es den Bäckern gelingt, die Jury zu täuschen, gewinnen sie einen Geldpreis.Mikey Day moderiert die Serie und wird voraussichtlich auch in Staffel zwei wieder dabei sein. In der zweiten Runde wird es eine neue Besetzung von Kandidaten und Gastjuroren geben. Zu den Juroren in Staffel eins gehörten unter anderem Karamo Brown, Finesse Mitchell, Fortune Feimster und Loni Love.«Is It Cake?» wird für Netflix von Alfred Street Industries produziert. Dan Cutforth, Jane Lipsitz, Nan Strait, Dan Volpe und Andrew Wallace fungieren als ausführende Produzenten. Die Serie basiert auf den viralen Memes sowie dem TikTok- und YouTube-Trend, bei dem Menschen scheinbar normale Gegenstände präsentieren, bevor sie enthüllen, dass es sich in Wirklichkeit um Torten handelt.