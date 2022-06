Buchclub

Sven Plöger ist vielen Menschen ein Begriff, der Meteorologe präsentiert seit Jahren das Wetter im Ersten. Nun kam sein neues Buch in den Handel.

Der bekannte Meteorologe Sven Plöger sowie der Wissenschaftsjournalist Rolf Schlenker haben gemeinsam ein Sachbuch geschrieben, in welchem sie gut verständlich und sehr anschaulich die Faszination sowie die Besonderheiten der Alpen Landschaft und deren Bedeutung für das Klima in ganz Europa erläutern.Die Alpen beeinflussen Wetter und Klima auch weit über ihr eigentliches Ausdehnungsgebiet hinaus. Und das, auf vielfältige und teils unerwartete Art und Weise. Nicht nur Föhnstürme und Starkregen, sondern auch Trockenperioden oder Hitzerekorde stehen in einem ursächlichen Zusammenhang mit dem Alpenwetter. Besonders vor dem aktuellen Thema des Klimawandels ist es sinnvoll, sich das Wetter in den Alpen einmal etwas genauer anzusehen. Die Alpen sind eine unglaublich spannende Naturregion, die insgesamt fünf verschiedene Vegetationszonen in sich vereint. Das allein, ist schon wahnsinnig beeindruckend. Doch noch beeindruckender ist, wie sich Flora und Fauna der Alpen an die jeweiligen Vegetationszonen anpassen und welche Überlebensstrategien sie dafür entwickelt haben.Doch Plöger und Schlenker präsentieren nicht nur spannende Daten, Fakten und Hintergründe über das Klima und den Lebensraum der Alpen, sondern lassen auch Bergführer, Sennerinnen, Gletscherforscher, Alpenbotaniker, Tourismusplaner und Überlebende eines Lawinenunglücks zu Wort kommen und über ihre Erfahrungen in Bezug auf das Leben und Arbeiten in den Alpen berichten.Zusammen haben der 1967 in Bonn geborene Diplom-Meteorologe und Wettermoderator Sven Plöger und der 1954 in Stuttgart geborene Wissenschaftsjournalist, Dokumentarfilmer und Sachbuchautor Rolf Schlenker ein Buch geschaffen, welches dem Leser die große Bedeutung der Alpen für das Klima der Zukunft näherbringt und ihm zugleich eine so unterschiedlich beschaffene Naturregion vorstellt. Der Ton des Buches ist fachlich kompetent und dennoch leicht und unterhaltsam. All jenen Lesern, denen das Klima und die faszinierende Alpenlandschaft am Herzen liegt, wird dieses Sachbuch gefallen. Doch auch Personen, die sich bislang noch nicht so häufig mit den Alpen und seinen Wetterphänomenen beschäftigt haben, werden dieses Buch interessant finden und es nicht mehr zur Seite legen wollen.