Digital Natives: Sina Zadra

Interview

Erst stand Sie als Josefine für «Verbotene Liebe – Next Generation» vor der Kamera, jetzt gehört Zadra zum «Alles was zählt»-Ensemble.

In andere Welten einzutauchen und total im Hier und Jetzt zu sein.Mein Handy, meinen Hund Loui und genügend zu Essen. :)Über Alltägliches: auf Instagram und im Netz.Über gesellschaftliches und politisches: in Büchern, Dokus und Gesprächen mit meiner Familie und meinen Freund:innen.Daniel Brühl. :)Du kannst die Vergangenheit nicht verändern und die Zukunft nicht bestimmen, deswegen sei mit deiner Aufmerksamkeit in der Gegenwart.Alternativ: „Das Heute ist ein Geschenk."In meinem großen, gemütlichen Bett und einer guten Serie oder einem guten Film.Mit Hundespaziergängen, wandern, stretchen, Yoga und laufen. Alles was die Beweglichkeit aufrecht und ein gutes Herz-Kreislauf-System gesund hält. Früher war ich auch viel im Fitnessstudio, deswegen konnte ich Jills Vibe bei «Alles was zählt» natürlich gut verstehen.Facebook und Instagram.Keines. :)