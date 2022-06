ProSieben stellt «Blamieren oder Kassieren?» auf eigene Beine

TV-News

Die bekannte «TV total»-Rubrik mit Elton wird im Sommer eine eigenständige Primetime-Show.

Roter Sacko, ulkige Einspielmusik und Elton: Die Rede ist von der «TV total»-Rubrik, die im Sommer zu einer eigenständigen Primetime-Show ausgebaut wird. Wie ProSieben am Donnerstag bestätigte, moderiert der einstige Show-Praktikant in seinem berühmten Outfit ab dem 22. Juni in einer XL-Version. Die Sendung läuft immer mittwochs auf dem «Zervakis & Opdenhövel. Live-»-Sendeplatz ab 21:25 Uhr. Damit verabschieden sich Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel bereits in zwei Wochen, 18. Juni, in die Sommerpause.Das Programm um 20:15 Uhr bleibt unverändert.geht im Vorfeld an «Blamieren oder Kassieren XL» ab dem 22. Juni noch sechs weitere Male auf Sendung, bevor sie sich in die Sommerpause verabschiedet. Zum genauen Ablauf der Show, also ob Sebastian Pufpaff in dem Elton-Quiz ebenfalls zu sehen sein wird, machte ProSieben keine Angaben. In der Pressemitteilung war lediglich die unglückliche Formulierung zu lesen: „Was gehört zu «Blamieren oder Kassieren XL» wie der Sonnenbrand zum Sommerurlaub? Natürlich «TV total».“ Fraglich ist, was ProSieben damit aussagen möchte.Elton freut sich jedenfalls auf den Show-Ableger: „Mein geliebtes rotes Sakko ist frisch aufgebügelt, sitzt perfekt und kann es kaum erwarten, nach fast 18 Jahren endlich hiermit mal länger als ein paar Minuten im Studio zu glänzen. Ehrlich: Dass «Blamieren oder Kassieren?» vom Dauerbrenner-Spiel aus dem «TV total»-Kosmos jetzt eine eigene Show wird, ist etwas ganz Besonderes für mich.“