«Flight Attendant» geht wohl nicht weiter

US-Fernsehen

Die Schauspielerin Kaley Cuoco glaubt nicht, dass HBO Max eine weitere Staffel bestellen wird.

Die Seriegehörte zu den Aushängeschildern des frisch gestarteten Streamingdienstes HBO Max . Die schwarzhumorige Comedy startete im November 2020 in die erste Staffel, Mitte April 2022 ging die zweite Runde – erneut aus acht Folgen bestehend – an den Start. Vergangene Woche endete die Ausstrahlung beim Warner Bros.-Streamingdienst. Nach jüngsten Informationen geht die Produktion von Yes, Norman Productions und Berlanti Productions nicht weiter.Hauptdarstellerin Kaley Cuoco erzählte dem ‚People‘-Magazin, dass sie skeptisch über eine Fortsetzung ist. "Jetzt denke ich mir: 'Nun, wir haben zwei gemacht. Wir sollten wahrscheinlich fertig sein.' Und ich denke, dass ich mit diesem Gedanken überfordert bin", erklärt sie während der Werbung für Smirnoffs How to Summer: Grown-Up Edition Kampagne. "Es gibt definitiv Interesse an einer dritten Staffel. Ich denke, für mich ist das Flugzeug in diesem Moment gelandet."Cuoco, 36, gibt zu, dass sie "möglicherweise wieder einsteigen könnte", obwohl sie das nicht sofort tun möchte. "Ich glaube, ich brauche eine Minute. Ich habe einfach das Gefühl, dass wir gerade erst aufgehört haben", sagt sie. "Einige meiner Lieblingssendungen im Fernsehen brauchen eine gewisse Zeit, bis sie zurückkommen, und dann freue ich mich sehr auf eine neue Staffel. Ich möchte sicherstellen, dass die Fans begeistert sind und dass wir sie nicht zu sehr unter Druck setzen.“