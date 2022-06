MTV plant «Challenge»-Doku

US-Fernsehen

Die Reality-Show soll um eine sechsteilige Reihe erweitert werden.

Der Fernsehsender MTV erweitert das-Universum mit einer eigenen sechsteiligen Dokumentation. Insollen mehr als 30 legendäre Wettkämpfer wie Kim Kardashian, Vernon Davis und Lindsey Jacobellis zu sehen sein. Die Serie, die noch in diesem Sommer ausgestrahlt werden soll, wird die Entstehung und Entwicklung der Reality-Show beleuchten und Kommentare von Teilnehmern, Produzenten, Medienanalysten und berühmten Fans enthalten.«The Challenge», ursprünglich unter dem Titel «Road Rules: All Stars» und später «Real World/Road Rules Challenge», wurde von Bunim/Murray Productions entwickelt. Julie Pizzi, Bradley Tiemann, Jacob Lane und Danny Wascou fungieren als ausführende Produzenten und Kristin Bihr ist Co-Executive Producer. Dan Caster und Leanne Mucci fungieren als ausführende Produzenten für MTV.Die Serie wurde 1998 erstmals ausgestrahlt und hat seitdem 500 Episoden in 37 Staffeln produziert. Darüber hinaus gab es mehrere Spin-offs, darunter «Champs vs. Stars» und «All Stars», wobei letztere derzeit in ihrer dritten Staffel auf Paramount+ ausgestrahlt wird. «The Challenge: CBS» wird diesen Sommer auf CBS ausgestrahlt.