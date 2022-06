Neue Staffel von «The Wizard of Paws» startet im Sommer

US-Fernsehen

Das Unterhaltungsnetwork BYUtv hat außerdem den Start von «Holly Hobbie» bekannt gegeben.

BYUtv, ein Unterhaltungsnetzwerk für die ganze Familie, das über Kabel, Satellit und kostenloses Streaming verfügbar ist, gab die Premierentermine für zwei Serien bekannt, die in diesem Sommer wiederkehren werden. Dazu gehören die vierte Staffel der aufmunternden, ungeschriebenen Serieüber die Herstellung lebensrettender Prothesen für bedürftige Tiere und die vierte und fünfte Staffel der beliebten Dramedyüber einen Teenager mit Großstadtträumen und einem noch größeren Herzen.Das BYUtv-Original «The Wizard of Paws», das von The Dodo mitproduziert wurde, ist für die Critics Choice Real TV Awards (das zweite Jahr in Folge) und die American Reality Television Awards nominiert, und die vorherigen Staffeln wurden von Disney+ und Nat Geo Wild übernommen. BYUtv ist nun der auftraggebende Sender für die Staffeln vier und fünf der für den Daytime Emmy nominierten Serie «Holly Hobbie», wobei die vorherigen Staffeln auch auf Hulu und dem Disney Channel verfügbar sind.Die vierte Staffel von «The Wizard of Paws» mit zehn Episoden wird im Juni sowohl linear als auch per Streaming ausgestrahlt. Nach der überraschenden Veröffentlichung aller zehn Folgen der vierten Staffel von «Holly Hobbie» auf den digitalen Plattformen von BYUtv am 1. Mai werden die Episoden im Juni zur Primetime ausgestrahlt, dicht gefolgt von den Streaming- und Sendepremieren der zehn-teiligen fünften Staffel im August, wobei beide Staffeln wöchentlich hintereinander ausgestrahlt werden. Alle veröffentlichten Episoden aller Staffeln beider Serien können kostenlos über die BYUtv-App und auf BYUtv.org gestreamt werden.