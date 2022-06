Will Arnett übernimmt Stimme von Sweeth Tooth

US-Fernsehen

Der beliebte Schauspieler wird bei der Peacock-Serie «Twisted Metal» mitwirken.

Will Arnett wird offiziell die legendäre Figur Sweet Tooth in der Fernsehseriebei Peacock sprechen. Die Figur in der Serie wird als lustiger und furchteinflößender Hüne von einem Mann beschrieben, der ebenso emotional wie gerissen ist. Dieser majestätische, wutentbrannte Killer, der das Chaos liebt, trägt eine stets lächelnde Clownsmaske und nutzt "Lost Vegas" als sein persönliches Schlachtfeld, während er seinen berüchtigten Weltuntergangs-Eiscreme-Truck fährt.Es wurde schon lange gemunkelt, dass Arnett die Rolle des Sweet Tooth übernehmen würde, zusätzlich zu seiner Tätigkeit als ausführender Produzent der Serie, obwohl dies bis jetzt nie offiziell angekündigt wurde.Arnett schließt sich den bereits angekündigten Darstellern Anthony Mackie, Stephanie Beatriz, Thomas Haden Church und Neve Campbell in der Live-Action-Serie an. Basierend auf dem Playstation-Videospiel-Franchise ist die Serie eine halbstündige Action-Comedy-Show über einen motorisierten Außenseiter (Mackie), der die Chance auf ein besseres Leben erhält, aber nur, wenn er ein mysteriöses Paket erfolgreich durch ein post-apokalyptisches Ödland bringen kann. Mit der Hilfe einer schießwütigen Autodiebin (Beatriz) muss er sich wilden Plünderern stellen, die Fahrzeuge der Zerstörung fahren, und anderen Gefahren der offenen Straße begegnen.