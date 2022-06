FOX und NBCU schließen sich der neuen Vermarktung an

Wirtschaft

Die beiden Unternehmen haben mit Publicis Media, das unter anderem InBev und Facebook betreut, erste Verträge geschlossen.

Fox Corp. und NBCUniversal haben damit begonnen, erste Verträge auf dem Fernsehmarkt abzuschließen. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die Sender und mindestens ein großer Medienkäufer begonnen haben, sich auf Preise zu einigen, die den Fluss von Millionen von Dollar an Investitionen von der Madison Avenue bestimmen könnten.Publicis Media, Teil der französischen Publicis Groupe, hat nach Angaben von vier Führungskräften, die mit den laufenden Verhandlungen vertraut sind, damit begonnen, einige Geschäfte auf dem diesjährigen Markt für Vorab-Werbeverpflichtungen abzuschließen. Diese Personen merkten an, dass Publicis, das vor kurzem das US-Mediengeschäft von Anheuser-Busch InBev gewonnen hat und Unternehmen wie Walmart und Facebook vertritt, aufgrund des wachsenden Volumens, das es betreut, zu einem tonangebenden Unternehmen in den Verhandlungen geworden ist.Die Aktivitäten deuten darauf hin, dass die Madison Avenue der Fernsehwerbung nach wie vor große Bedeutung beimisst, auch wenn Führungskräfte sagen, dass Streaming-Video ebenfalls einen großen Teil der Aufmerksamkeit der Werbetreibenden auf sich zieht.