Apple bestellt zwei neue «Slow Horses»-Staffeln

US-Fernsehen

Der Streamingdienst aus dem Hause Apple hat die Serie verlängert.

Die Seriewurde für zwei weitere Staffeln bei Apple verlängert. Die Serie basiert auf der Spionagebuchreihe "Slough House" von Mick Herron. Staffel 1 basierte auf dem ersten Buch der Romanreihe, "Slow Horses". Sie feierte im April auf Apple Premiere. Staffel 2 der Serie, die später im Jahr 2022 Premiere haben soll, basiert auf dem Roman "Dead Lions". Die nächsten beiden Staffeln werden auf den Büchern "Real Tigers" und "Spook Street" basieren.«Slow Horses» wird als düster-humorvolles Spionage-Drama beschrieben, das einem dysfunktionalen Team britischer Geheimdienstagenten folgt, die in einer Müllhalde-Abteilung des MI5 arbeiten, die unsympathisch Slough House genannt wird. Gary Oldman spielt Jackson Lamb, den brillanten, aber jähzornigen Anführer der Spione, die aufgrund ihrer karrierebeendenden Fehler in Slough House landen, da sie sich immer wieder im Nebel der Spionagewelt verirren.Zum Ensemble gehören auch Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Freddie Fox, Chris Reilly, Samuel West, Sophie Okonedo, Aimee-Ffion Edwards, Kadiff Kirwan und Jonathan Pryce.Die Serie wird von See-Saw Films für Apple produziert und wurde von Will Smith für das Fernsehen adaptiert. Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Iain Canning, Emile Sherman, Douglas Urbanski, Gail Mutrux, Smith, Jane Robertson und Graham Yost fungieren als ausführende Produzenten der Serie. Saul Metzstein soll bei der dritten Staffel Regie führen.