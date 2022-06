Joyn schickt Marvin Wildhage Undercover

TV-News

Nach «Achtung Aaron!» tauschen Marvin Wildhage und Aaron Troschke die Rollen und Wildhage wird Moderator von «Marvin Undercover». Troschke wird sein Sidekick.

Im vergangenen Jahr startete Joyn , der Streamingdienst von ProSiebenSat.1 und Discovery, eine Personality-Show mit den beiden YouTubern Aaron Troschke und Marvin Wildhage. Insgesamt produzierten BAAM! und Fernsehmacher 16 Folgen von «Achtung Aaron!», das Format wird unter diesem Namen aber nicht fortgesetzt. Der heimliche Star des Formats war ohnehin Marvin Wildhage, der in der Sendung einige Influencer mit einem Fake-Produkt bloßstellte. Die Videos veröffentlichte Wildhage auf seinem persönlichen YouTube-Kanal und sammelte damit mehrere Millionen Views.Auch die Videos, in denen er die Klatschpresse mit einem Laura-Wendler-Double hinters Licht führte, waren sehr erfolgreich. Daher läuft die zweite Staffel, in der Troschke und Wildhage die Rollen tauschen und Wildhage auf den Modertionsstuhl wechselt, unter dem Namen. Troschke fungiert dann nur noch als dessen Sidekick.Joyn verspricht eine „neue, verrückte Show“, in der verschiedene Content-Creator auf die Probe gestellt werden sollen. Die zentrale Frage lautet: Arbeiten sie nach bestem Gewissen oder lassen sie sich von Geld und Ruhm verleiten? Joyn zeigt die neuen Folgen, die offiziell als neue Show beworben werden, ab dem 23. Juni.