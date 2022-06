«Die deutsche Luftballonmeisterschaft» hat einen Sendetermin

TV-News

RTL nannte nun das komplette Teilnehmerfeld des denkbar simplen Wettbewerbs.

Die Spielregeln dürften den meisten aus der Kindheit bekannt sein: Berührt der Ballon den Boden, hat man verloren. RTL hatte bereits vor über drei Monaten angekündigt, daraus eine Primetime-Show zu basteln, die vom eingespielten «Ninja Warrior»-Trio Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank Buschmann moderiert wird. Auch erste Namen waren in Ex-Skirennläuferin Maria Höfl-Riesch, Moderatorin Lola Weippert, Ex-Profifußballer Rúrik Gíslason, Schauspieler Tom Beck und Ex-Fußballtorhüter Tim Wiese bekannt. Nun nannte RTL weitere Details zum Event.Ebenfalls mit dabei sind Sängerin Sarah Engels, Dschungelkönig Filip Pavlović, Reality-Star und Moderatorin Elena Miras, Beachvolleyball-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst, Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt, der ehemalige Profi-Handballspieler Pascal Hens sowie Fußballspieler und -trainer David Odonkor. Die Aufzeichnung des Wettbewerbs fand bereits am 11. Mai statt.RTL sendet den „verrücktesten Sportwettbewerb des Jahres“, wie der Sender verspricht, am Samstag, den 25. Juni ab 20:15 Uhr. Das Turnier beginnt mit einer Vorrunde, in der sich die prominenten Athleten in der eigenen Gruppe durchzusetzen müssen, um weiterzukommen. Es folgen Viertel- und Halbfinale im K.O.-Prinzip, bevor im Finale entschieden wird, wer sich fortan offiziell "Deutsche:r Luftballonmeister:in 2022" nennen darf. Die Promis spielen dabei nicht in den eigenen vier Wänden, sondern treten in verschiedenen und aufwändig dekorierten "Welten" gegeneinander an. Jede Welt hat ihre Besonderheiten – und auch ihre Tücken. Constantin Entertainment verantwortete die Produktion, die in den Bavaria Filmstudios in München aufgezeichnet wurde.