«Club der guten Laune» macht auch weiterhin miese Stimmung

Auf dem 20.15-Uhr-Sendeplatz haben inzwischen ganz andere Menschen fröhliche Gesichter.

Was des Leid des Daniel Rosemanns und des gesamten Sat.1-Teams ist, macht hingegen Bora Dagtekin glücklich. Der Mastermind hinter «Türkisch für Anfänger» und «Doctor’s Diary» schrieb und setzte die-Reihe um, die nun ein weiteres Mal bei Sat.1 ausgestrahlt wird. Die letzte Ausstrahlung fand erst im Januar statt – und Sat.1 muss nun erneut Lizenzkosten an die Verantwortlichen zahlen.Der erste Part mit Elyas M’Barek, Karoline Herfurth und Katja Riemann sicherte sich am Mittwochabend 1,02 Millionen Fernsehzuschauer. Der Spielfilm aus dem Jahr 2013 erreichte einen Marktanteil von 4,2 Prozent. Die Story um einen Bankräuber, der seine Beute unter einer Münchener Turnhalle vergraben hat, brachte Sat.1 immerhin 0,56 Millionen junge Zuschauer. Die Komödie sorgte für einen Marktanteil von guten 9,6 Prozent.Immachten sich die verbleibenden acht Kandidaten für 50.000 Euro zum Clown. Die Produktion von Endemol Shine Germany und Rainer Laux sicherte sich lediglich 0,43 Millionen Fernsehzuschauer und brachte dem Sender 3,6 Prozent Marktanteil. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern waren 0,12 Millionen dabei, die 4,6 Prozent einbrachten.