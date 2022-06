30-jährige «Punkt 12»-Feier mit normalen Werten

Quotennews

Am Abend setzte RTL auf seine erfolgreichen Magazine. Die Reichweiten rissen allerdings keine Bäume aus.

Am 1. Juni 1992 schickte RTL das erste Malauf Sendung. Das Format, das zunächst von Milena Preradovic präsentiert wurde, ging erstmals am 6. April 1992 als «12.30» on air. Das Jubiläum, das Roberta Bieling präsentierte, erzielte am Mittwoch 0,56 Millionen Fernsehzuschauer. Die dreistündige Show, in der mehrere Kollegen zu Gast waren, verbuchte überdurchschnittliche 8,3 Prozent. Bei den jungen Menschen blieben im Durchschnitt 0,16 Millionen dran, der Marktanteil bewegte sich bei ganz guten 12,8 Prozent.Ein-Spezial fragte um 20.15 Uhr, ob man sich reich sparen könne. Die Fernsehsendung, die bis 22.15 Uhr andauerte, lockte 1,65 Millionen Menschen vor die Fernsehschirme. Das sorgte für einen Marktanteil von 6,7 Prozent. Bei den Umworbenen saßen 0,68 Millionen vor den Fernsehgeräten, die zu guten 11,5 Prozent führten. Auf dem 22.15 Uhr-Slot holte1,58 Millionen Zuschauer, die 20-minütige Nachrichtensendung ergatterte 7,9 Prozent. Bei den jungen Leuten fuhr man überraschend 13,4 Prozent ein.Eine neue Ausgabe vonlieferte 1,18 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren ab, der Marktanteil von RTL sorgte für 8,5 Prozent. Die von Steffen Hallaschka produzierte Fernsehsendung sicherte sich 0,40 Millionen junge Zuschauer, der Marktanteil lag bei 12,9 Prozent.