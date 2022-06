«Die Schüsse von München»: Sky-Doku startet einen Tag vor Jahrestag

TV-News

Vor sechs Jahr lief ein 18-Jähriger im Münchner OEZ Amok. Sky bereitet die Tat in einer vierteiligen Doku-Serie auf und hat nun den Startermin bekannt gegeben.

Am 22. Juli 2016 tötete ein 18-jähriger bei einem Amoklauf am Münchner Olympia-Einkaufszentrum neun Menschen, verletzte fünf weitere und erschoss sich kurz vor seiner Festnahme schließlich selbst. Der Bezahlsender Sky hat über die Gräueltat eine vierteilige Doku-Serie produziert, die überpünktlich zum sechsten Jahrestag am 21. Juli auf Sky Crime sowie auf Sky Ticket erscheint. Sky verspricht, dass Augenzeugen der Ereignisse, Experten von Polizei, Forensik und Medizin sowie Journalisten, Extremismusforscher und Psychologen ein umfassendes Bild und neue Erkenntnisse zur Tat liefern.Zu Wort kommen dabei etwa Marcus da Gloria Martins (ehemaliger Pressesprecher der Polizei München), Peter Langman (Experte für "School Shootings"), Miro Dittrich (Rechtsextremismus-Forscher), Claudia Narher (Opfer-Anwältin), Ludwig Waldinger (Pressesprecher LKA Bayern), David Mühlberger (Anwalt des Waffenhändlers), Christian Bergmann (Investigativ-Journalist) und Claudia Stamm (Politikerin). Einblick in die Aufarbeitung der Tat gibt zudem der renommierte Autor und Redakteur der Süddeutschen Zeitung Martin Bernstein gemeinsam mit beteiligten Sachverständigen und Gutachtern.ist eine Produktion der Constantin Dokumentation in Zusammenarbeit mit der ‚Süddeutschen Zeitung‘. Produzenten sind Jochen Köstler und Jan Klophaus, Regie führt der mit dem Student Academy Award ausgezeichnete Johannes Preuss. Executive Producers seitens Sky sind Christian Asanger und Nico Gammella.„Das OEZ-Attentat ist eines der erschütterndsten Ereignisse in Deutschland in den letzten Jahrzehnten und in einer Linie mit anderen rechtsradikalen Anschlägen auf der ganzen Welt zu sehen. Zusammen mit unserem Produktionspartner Constantin Dokumentation und in Kooperation mit der Süddeutschen Zeitung zeigen wir in vier Episoden die Zusammenhänge und Hintergründe dieser furchtbaren Tat so umfassend und detailliert wie nie zuvor. «22. Juli – Die Schüsse von München» ist ein weiterer Meilenstein unserer Sky Original Strategie im High-End-Dokumentationsbereich“, erklärt Christian Asanger, Vice President Entertainment Sky Deutschland.Jochen Köstler, Produzent und Geschäftsführer Constantin Dokumentation, fügt hinzu: „Wenn eine Dokumentation ,erschreckend aktuell' ist, dann zeigt dies einmal mehr, wie wichtig es ist, immer wieder hinter die Kulissen einer Tat zu schauen, damit das bloße ‚Erschrecken‘ einem Wissen weicht. Unwissen ist eine Gefahr, die man bekämpfen kann. Diese Dokumentation provoziert ein Hinschauen im besten Sinne. Ein Hinschauen, das ein Wegschauen vielleicht ein bisschen weniger möglich macht."