«Familienglück auf Mallorca»: Katzenberger meldet sich mit neuen Folgen zurück

TV-News

Ab Ende Juni gibt es acht neue Folgen der blonden Katze bei RTLZWEI zur besten Sendezeit zu sehen.

Am heutigen Mittwochabend, 1. Juni, beginnt RTLZWEI mit der Ausstrahlung von-Ausgaben, die erstmals im Mai 2021 ausgestrahlt wurden. Das hat einen Grund: Man möchte das Publikum ins Boot holen und die alten Geschichten auffrischen, denn ab dem 22. Juni meldet sich Daniela Katzenberger mit neuen Folgen immer mittwochs um 20:15 Uhr zurück. Der Grünwalder Sender zeigt jeweils vier Doppelfolgen der Endemol-Shine-Germany-Produktion. Die Folgen sind sieben Tage vor Ausstrahlung im Preview-Bereich und im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar.In den neuen Abenteuern sucht die Geschäftsfrau einen festen Wohnsitz in Deutschland, um bei ihren unzähligen Reisen in ihr Heimatland nicht immer im Hotel wohnen zu müssen. Jedoch ist Ehemann Lucas gegen eine Zweitwohnung in Deutschland, er ist glücklich auf Mallorca.Neben dem großen Projekt macht die Familie Katzenberger/Cordalis auch Urlaub in Griechenland, um die Wurzeln von Lucas zu erkunden. Eine Reise in die Vergangenheit mit dem verstorbenen Vater Costa und zu Lucas´ griechischer Tante, die er seit vielen Jahren nicht mehr gesehen hat. RTLZWEI verspricht „große Emotionen und Erinnerungen“.