Drehstart für zehnte «The Taste»-Staffel

Aktuell laufen die Dreharbeiten für die Jubiläumsstaffel der erfolgreichen Kochshow. Mit dabei sind alt bekannte Gesichter.

Die vergangene-Staffel war die erfolgreichste in der Geschichte der Sendung. Die neunte Runde verfolgten im Schnitt 1,15 Millionen Zuschauer, sodass 5,2 Prozent Markanteil zustande kamen. In der Zielgruppe bewegten sich die Einschaltquoten zwischen 7,9 und starken 10,9 Prozent. Wenig überraschend gab Sat.1 wenig später bekannt, dass «The Taste» in diesem Jahr eine Jubiläumsstaffel erhalten wird.Die Dreharbeiten für die neuen Folgen sind nun gestartet. An der Besetzung ändert sich im Vergleich zum Vorjahr nichts, weiterhin stehen Frank Rosin, Tim Raue, Alex Kumptner und Alexander Herrmann vor der Kamera. Letzterer freut sich über die Dreharbeiten in den Bavaria Studios: „Her mit den Löffelkreationen! Ich habe richtig Appetit auf die zehnte Staffel – und auf meinen fünften Titelgewinn!“ Moderiert wird «The Taste» von Angelina Kirsch.In den Folgen treten Hobby- und Profiköche gegeneinander an, um den perfekten Genuss-Löffel zu kreieren und 50.000 Euro sowie ein eigenes Kochbuch zu gewinnen. Die erste Challenge sieht eine Blindverkostung vor, dabei müssen sie mit dem perfekten Löffelgericht überzeugen, um einen Platz in einem der vier Starkoch-Teams zu ergattern. Redseven Entertainment produziert. Ein Sendetermin für die zehnte Staffel steht noch nicht fest, geplant ist der Start im Spätsommer.