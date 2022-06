«Sing meinen Song» in der Zielgruppe erstmals zweistellig

Quotennews

Zuvor war es noch in keiner Ausgabe dieser Staffel und auch der des Vorjahres nicht gelungen, die 10-Prozent-Marke zu knacken.



Im Mittelpunkt der gestrigen Ausgabe vonstand diesmal die niederländische Künstlerin Floor Jansen. Die Sängerin ließ sich an der Rockakademie in Tilburg ausbilden und gab dort dann selbst Workshop. Ihre eigene Karriere folgte zunächst in verschiedenen Bands und schließlich vor allem als Solokünstlerin. Zum Durchbruch hatte ihr auch die Teilnahme an einer niederländischen Musikshow im Jahr 2019 verholfen.Zuletzt hatte sich das Format mit 1,10 Millionen Fernsehenden wieder deutlich gestärkt präsentiert. Dies ermöglichte einen passablen Marktanteil von 4,1 Prozent. Bei den 0,53 Millionen Jüngeren kam eine hohe Quote von 8,3 Prozent zustande. Mit 1,03 Millionen Zuschauern musste das Format gestern wieder an Reichweite einbüßen. Dennoch hob sich der Marktanteil sogar auf solide 4,2 Prozent. In der Zielgruppe wurde mit 0,55 Millionen Umworbenen hingegen das beste Ergebnis seit drei Wochen erzielt. Die Sehbeteiligung legte zudem einen deutlichen Sprung auf starke 10,0 Prozent hin. Dies bedeutete aus Quotensicht den Bestwert seit 2020.schloss sich mit 0,54 Millionen Interessenten an, so dass noch mäßige 3,2 Prozent Marktanteil eingefahren wurden. Die 0,25 Millionen Werberelevanten hielten sich zudem bei einem soliden Resultat von 6,5 Prozent. Es folgte, was jedoch wie auch in den vergangenen Wochen mit einigen Problemen zu kämpfen hatte. Die 0,20 Millionen Neugierigen kamen nicht über miese 1,8 Prozent Marktanteil hinaus. Auch die 0,08 Millionen 14- bis 49-Jährigen blieben bei ernüchternden 3,3 Prozent hängen.