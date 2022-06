RTL setzt Ende Juni auf Könige und Giganten

TV-News

Sowohl «Gipfel der Quizgiganten» als auch «Der König der Kindsköpfe» melden sich Ende Juni im RTL-Programm zurück. Guido Cantz wird in der Quizshow allerdings nicht mehr dabei sein.

Anfang des Jahres probierte RTL mitein neues Quizformat am Montagabend aus, das in der Zielgruppe mit Problemen zu kämpfen hatte. Die ersten beiden Folgen erreichten Markanteile bei den 14- bis 49-Jährigen von 10,3 und 9,7 Prozent. Auf dem Gesamtmarkt lief es zumindest für die Premiere mit 9,8 Prozent etwas besser. Nun hat der Kölner Sender zwei neue Ausgaben von der von Palina Rojinski moderierten Show angekündigt. Der Sendeplatz am Montagabend bleibt dabei unverändert, los geht es am 27. Juni um 20:15 Uhr. Die knapp dreistündige Sendung wird wie üblich von «RTL Direkt» um 22:15 Uhr unterbrochen.Neu ist dann eine Teilnehmerin. Während «Wer wird Millionär?»-Moderator Günther Jauch und ZDF-Mann Johannes B. Kerner erneut als Kandidaten dabei sind, wird das Trio diesmal von Sonja Zietlow komplettiert. In den Januar-Ausgaben war noch Guido Cantz mit von der Partie. Zietlows Tage als Quizmoderatorin liegen schon ein paar Jahre zurück. Anfang des Jahrtausends moderierte sie unter anderem die Formate «Deutschlands klügste Kinder» und «Der Schwächste fliegt».In «Gipfel der Quizgiganten» müssen die drei TV-Persönlichkeiten gegen die besten Quizkandidaten Deutschlands antreten. Dabei kommt es nicht nur auf Wissen, sondern auch auf Ausdauer und Geschicklichkeit an. Siegen die Herausforderer, nehmen sie die erspielte Summe mit nach Hause. Räumen die TV-Stars ab, gewinnt die Person aus dem Publikum, die anfangs eine Schätzfrage am besten beantwortet hat. Als Gegner treten diesmal der erste Millionen-Gewinner von «Wer wird Millionär?», Eckhard Freise, Saniya Kurbel («Quizduell», «Das Quiz mit Jörg Pilawa» und «Der große Preis») und Sebastian Runde (gewann 2012 in der Sendung «Der klügste Deutsche» 100.000 Euro und bei «Wer wird Millionär» 125.000 Euro) an.Außerdem hat RTL vier Folgen vonangekündigt, die ab Dienstag, 28. Juni ausgestrahlt werden. Wieder mit dabei ist Oliver Pocher, der schon in der ersten Staffel im Dezember 2020 zu sehen war. Damals gewann die Staffel Chris Tall. Statt Tall und Mario Barth duellieren sich nun Guido Cantz und Martin Rütter in insgesamt vier Folgen gegen Pocher. Dabei kommt es zu drei direkten Duellen mit jeweils zwei „Kindsköpfen“ sowie zu einer großen Finalshow. Aus Quotensicht war das Format durchaus erfolgreich. Bis auf die erste Folge erzielten die Shows allesamt Marktanteile oberhalb der 14-Prozent-Marke.