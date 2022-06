Buchstabierwettbewerb soll interessanter werden

US-Fernsehen

Die Organisatoren haben dafür extra LeVar Burton engagiert.

Bereits seit dem Jahr 1925 sind Buchstabierwettbewerbe in den Vereinigten Staaten von Amerika Tradition. Jetzt möchten die Veranstalter mehr Glamour in diebringen, um einem weiteren Schwund der Zuschauer entgegenzuwirken. Daher hat man sich unter anderem LeVar Burton ins Boot geholt, der Schauspieler soll das diesjährige Halbfinale am Mittwoch und das Finale am Donnerstag interessanter machen."Unsere «Bee» wurde von immer weniger Amerikanern gesehen", sagt Adam Symson, CEO von Scripps, in einem Interview. "Wir wollten, dass die «Bee» weiterhin floriert und so breit wie möglich verbreitet wird." Es ist schwer, etwas dagegen einzuwenden, dass die «Bee» auf ESPN ausgestrahlt wird, aber laut Symson hatte Scripps keinen Einfluss darauf, an welchen Standorten des Sportmediengiganten die «Bee» gezeigt wurde und wann. Auch bei der Auswahl der Talente konnte Scripps nicht mitreden. In den letzten Jahren, sagt er, konnte der Buchstabierwettbewerb aufgrund verschiedener Sportübertragungen nicht die größtmögliche Verbreitung finden, obwohl er die Leitung der Veranstaltung durch den Disney-Konzern lobt.“Scripps behandelt die Bee als ein gemeinnütziges Projekt, sagt Symson, und obwohl das Unternehmen auf eine Lizenzgebühr von ESPN verzichtet, glaubt es, dass die Veranstaltung als Investition in sein eigenes Medienportfolio dienen wird. "Ich bin absolut davon überzeugt, dass dies dem Franchise langfristig helfen wird", sagt er. "Es wird das Beste für die Bee sein und ein Beschleuniger für unsere Plattform."