«The Gymnasts»: Paramount beteiligt sich an der Produktion

An der italienischen Serie ist neben RAI auch das öffentlich-rechtliche ZDF an Bord.

Paramount+ hat sich mit den italienischen und deutschen öffentlich-rechtlichen Sendern RAI und ZDF zusammengetan, um die Coming-of-Age-Fernsehserieder italienischen Indigo Film («The Great Beauty») unter der Regie von Cosima Spender («Palio») und Valerio Bonelli zu realisieren. Ein weiterer wichtiger Partner bei «The Gymnasts» - das kürzlich bei den Series Mania Co-Pro Pitching Sessions vorgestellt wurde - ist die in London ansässige Super-Indie All3Media International, die den internationalen Vertrieb der Serie in Gebieten übernehmen wird, die von den Hauptsendern nicht abgedeckt werden.Das Projekt ist Teil von The Alliance, dem Produktionspakt, der zwischen den führenden öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Kontinentaleuropas geschlossen wurde, um innovative, hochkarätige Fernsehserien für den internationalen Markt mitzufinanzieren. Interessanterweise wird «The Gymnasts» jedoch als Paramount+-Original in Italien und in Frankreich, Großbritannien, Kanada, Australien, Lateinamerika und Südkorea ausgestrahlt werden.Basierend auf dem Bestseller-Roman "Corpo Libero" der italienischen Autorin Ilaria Bernardini dreht sich die sechsteilige Serie um ein Team weiblicher Eliteturnerinnen, die hoch oben in den verschneiten italienischen Alpen an einem internationalen Wettkampf teilnehmen.