Nach den Geissens wird es «Krass und Crazy»

TV-News

RTLZWEI zeigt ab Mitte Juni eine neue Ranking-Show, die sich zunächst um außergewöhnliche Camping- und Wohnmobile dreht.

Seit Jahresbeginn füllt RTLZWEI das Programm am Montagabend ausschließlich mit der Millionärsfamilie um Robert und Carmen Geiss. Seit Mai haben auch die beiden Töchter Davina und Shania ihren eigenen Ableger an den Start gebracht, kommende Woche, 6. Juni, bekommt das Publikum noch den Spin-offserviert. Darin geht die Familie auf Entdeckungstour durch die Welt der Luxusimmobilien. Doch es gibt auch eine Zeit ohne «Die Geissens». Diese beginnt am 13. Juni um 20:15 Uhr mit dem FormatInsgesamt sind drei Folgen der Rankingshow angekündigt, deren erste Ausgabe sich um das Thema Camping dreht. Travel- und Vanlife-Influencerin Yvonne Pferrer, die einst bei «Köln 50667» mitspielte, moderiert die von SAGAmedia produzierte Sendung. Sie stellt die „20 verrücktesten, außergewöhnlichsten Camping- und Wohnmobile der Welt“ vor, wie es in der Programmankündigung heißt.Dabei reist sie selbst um die Welt und beleuchtet unter anderem die Camping-Kultur in Indien, Schweden und den USA. Dort findet sie unter anderem fahrende Tiny Houses, ausgebaute Militärfahrzeuge, umgebaute Leichenwagen oder sogar Flugzeugturbinen, in denen man campen kann, vor. Bei RTL+ sind die Folgen nach der Ausstrahlung kostenlos abrufbar. Wer bis zum 13. Juni nicht warten möchte, kann die Folge beim Streamingdienst auch vorab abrufen.