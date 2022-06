RTLZWEI-Reportage «Nachtschicht» zieht deutlich an

Quotennews

Nach einem eher enttäuschenden Auftakt in den vergangenen beiden Wochen, legte das Format nun verspätet los.



Vor zwei Wochen war bei RTLZWEI die neue Reportageauf Sendung gegangen. Mit 0,47 und 0,51 Millionen Fernsehenden lief der Auftakt jedoch nicht wie geplant. Beide Male kam man nicht über ein mäßiges Resultat von 1,9 Prozent hinaus. Gestern schalteten nun auf einmal 0,65 Millionen Interessenten ein, so dass das Format einen deutlichen Sprung auf solide 2,6 Prozent hinlegte. Nun war auch die Zielgruppe mit 0,31 Millionen Jüngeren vertreten. Hier ging es von zuletzt passablen 4,3 Prozent aufwärts auf gute 5,7 Prozent Marktanteil.Weniger erfolgreich sah der Abend für ProSieben aus. Hier lief eine Wiederholung der Rankingshow, welche 0,76 Millionen Neugierige zum Einschalten bewegte. Dies reichte für nicht mehr als akzeptable 3,2 Prozent Marktanteil. Die 0,36 Millionen Umworbenen blieben bei mäßigen 6,9 Prozent hängen. Folglich hatte auchim Anschluss mit Problemen zu kämpfen. Die 0,31 Millionen Zusehenden fielen auf niedrige 2,2 Prozent zurück. Bei den 0,19 Millionen Werberelevanten wurden maue 5,9 Prozent Marktanteil verbucht.Sat.1 punktete mit der Ausstrahlung einer neuen Folge vonbei 1,54 Millionen Fernsehenden. Somit gehörte diese Ausgabe bislang zu den gefragtesten der neuen Episoden, was auch an dem bisherigen Bestwert von guten 6,0 Prozent Marktanteil zu erkennen war. Ebenso erhöhten die 0,41 Millionen 14- bis 49-Jährigen auf einen neuen Rekordwert von soliden 7,4 Prozent Marktanteil.