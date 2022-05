Doppelte Fußball-Freude bei DAZN

TV-News

In den kommenden Wochen zeigt der Streamingdienst alle Spiele der Frauen-Europameisterschaft. Außerdem möchte man bis 2026 circa 1.000 Länderspiele der Herrennationalmannschaften zeigen.

Etwas mehr als einen Monat vor dem Start der UEFA Frauen-EM 2022, die ab dem 6. Juli in England ausgetragen wird, hat der Sportstreamingdienst DAZN bekannt geben, dass man alle Spiele des Turniers übertragen wird. DAZN hatte sich mit SportA, der Sportrechteagentur von ARD und ZDF , mit Zustimmung der UEFA auf eine Sublizenz geeinigt. Neben den Live-Spielen wird DAZN auch alle Highlight-Clips direkt nach dem Abpfiff auf der Plattform und in den sozialen Netzwerken zur Verfügung stellen.„Wir freuen uns sehr über die Vereinbarung zur UEFA Frauen-EM 2022. Frauenfußball hat enormes Potenzial, wie die durchweg positive Resonanz auf unsere Übertragungen in der ersten Saison der UEFA Women’s Champions League gezeigt hat. Wir sind sehr stolz darauf, Teil dieser positiven Entwicklung zu sein und den Sport in Richtung einer vielfältigeren Zukunft zu fördern. Darüber hinaus ergänzt die UEFA Frauen-EM 2022 unser herausragendes Fußball-Portfolio für alle Fans exzellent, und untermauert unsere Position als erste Wahl für Fußball-Fans in Deutschland“, erklärt Alice Mascia, CEO DAZN DACH. Neben DAZN überträgt auch Das Erste und das ZDF die Spiele der deutschen Nationalmannschaft, die in Gruppe B auf Spanien, Finnland und Dänemark trifft.Darüber hinaus hat DAZN den Vertrag mit der UEFA für die UEFA Nations League, die Qualifikationsspiele für die EM 2024 und WM 2026 sowie ausgewählte Freundschaftsspiele in Deutschland, Österreich und der Schweiz bis 2026 verlängert. Bis dahin möchte der Streamingdienst etwa 1.000 Spiele live übertragen. Darunter fällt auch die letzte Playoff-Entscheidung zur Teilnahme an der Winter-WM in Katar. Schottland, Ukraine und Wales kämpfen im Juni um ein Ticket. Zunächst spiel Schottland am morgigen Mittwoch, 1. Juni, gegen die Ukraine. Der Sieger trifft am Sonntag auf Wales. Parallel finden auch die ersten Spieltage der Nations League statt. Die Spiele mit deutscher, österreichischer und schweizerischer Beteiligung werden wie gewohnt ab Mitternacht des Folgetages im Re-Live angeboten. RTL zeigt die Spiele zwischen dem DFB und Italien und Ungarn an den kommenden beiden Samstagen live im Free-TV.