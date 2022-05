NBA-Star Dennis Schröder wird DAZN-Experte

Köpfe

Der Point Guard der Houston Rockets wird die NBA-Finals-Spiele zwischen den Boston Celtics und den Golden State Warriors als Experte begleiten.

Für die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (3. Juni, 2:30 Uhr) startenden NBA Finals hat es für die Houston Rockets nicht gereicht. Mit einer Bilanz von 20 Siegen und 62 Niederlagen reichte es für die Texaner nur für den letzten Platz in der Western Conference League. Im Februar schloss sich der deutsche Nationalspieler Dennis Schröder dem Team an – im Tausch gegen Daniel Theis, der zu den Boston Celtics wechselte. Des einen Freud ist des anderen Leid, denn Theis trifft nun in den finalen Saisonspielen auf die Golden State Warriors um Superstar Stephen Curry. Ganz ohne Beschäftigung wird Schröder dann aber nicht sein, denn wie DAZN nun bekannt gab, wird Dennis Schröder für die NBA Finals Experte beim Sportstreamingdienst.Er wird Spiel 1 sowie Spiel 3 (am 9. Juni ab 2.45 Uhr) begleiten. Spiel 1 kommentiert er gemeinsam mit Kommentator Freddy Harder und Experte Alex Vogel begleiten, das dritte Finals-Game kommentiert er mit Martin Gräfe und Experte Dré Voigt. „Ich freue mich auf die NBA Finals und meinen ersten Einsatz als Experte bei DAZN“, wird Dennis Schröder in einer Mitteilung zitiert.Neben den deutschen Kommentaren, die von DAZN aus dem sogenannten DAZN-Space produziert werden, bietet der Streamer auch die Möglichkeit, die möglichen sieben Spiele im englischen Originalkommentar zu verfolgen. Auch rund um die Spiele wirbt DAZN für eigenproduzieren Content, wie beispielsweise Interviews mit Dennis Schröder. Darüber hinaus gibt es über den 24/7 Kanal NBA TV Spielanalysen und eigens produzierte Originalsendungen, wie zum Beispiel die Sendungmit Shaquille O’Neal, Charles Barkley, Kenny Smith and Ernie Johnson.