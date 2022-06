«Hunger Games»-Prequel: Rachel Zegler ist dabei

Kino-News

Die erfolgreiche Kino-Reihe wird weitergehen, teilten die Verantwortlichen mit.

Die «West Side Story»-Darstellerin Rachel Zegler wird in dem «The Hunger Games»-Prequelmitspielen. Zegler hatte Spekulationen über ihre Besetzung ausgelöst, nachdem sie am Montagabend getwittert hatte: "listen up… can ya’ll grow restfully? are you becoming an individual resting decisively? (zu Deutsch: hört zu... könnt ihr alle in Ruhe wachsen? werdet ihr ein individuum, das sich entscheidend ausruht?) Wie aufmerksame Fans feststellten, gibt der erste Buchstabe jedes Wortes in ihrem Tweet den Namen der Hauptfigur, Lucy Gray Baird, wieder.Der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch von Suzanne Collins aus dem Jahr 2020, das Jahrzehnte vor den Abenteuern von Katniss Everdeen in «The Hunger Games» spielt. Das bedeutet, dass Jennifer Lawrence, die als "Girl on Fire" zum Superstar wurde, in der Vorgeschichte nicht vorkommt. Stattdessen dreht sich das neue Werk um Coriolanus Snow, einen ehrgeizigen Jungen, der schließlich zum tyrannischen Führer des dystopischen Landes Panem wird. Wie bereits angekündigt, wird Tom Blyth («The Gilded Age») den jungen Snow spielen."Wenn man Suzannes Buch liest, scheinen Lucy Grays emotionale Intelligenz, ihre körperliche Beweglichkeit und ihre kraftvolle, entschlossene Gesangsstimme durch. Rachel verkörpert all diese Fähigkeiten – sie ist die perfekte Wahl für unsere Lucy Gray", sagte Nathan Kahane, Präsident der Lionsgate Motion Picture Group.